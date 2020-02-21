【Alexander McQueen】舊員工拍賣罕有經典　90年代設計重見天日

Alexander McQueen於1992年創立個人品牌，至2010年逝世，為時裝界留下不滅傳奇。 事隔二十多年後，這位英國鬼才的早年經典終於迎來新一頁：一系列McQueen 94至96年間創作珍藏，即將放上RR Auction線上拍賣。

Alexander McQueen離世二十年，但他的經典設計仍長留人心。（Alexander McQueen）

時裝鬼才Alexander McQueen逝世十年，但其反叛的華麗設計，仍長存在時裝迷心中。AW95《Highland Rape》、SS96 《The Hunger》、AW96 《Dante》等早期McQueen時裝騷，每場都盡顯壞孩子本色，離經叛道又撼動人心。

事隔二十多年，這些早期經典，將放上RR Auction拍賣。賣家Ruti Danan於1994至於1996年間，曾參與 Alexander McQueen Studio工作，負責採購布料、剪裁縫紉，亦試過擔任Studio的Fitting Model。

賣家Ruti Danan原來大有來頭，早年曾於Alexander McQueen Studio，與McQueen共事三年。（Arved colvin-Smith）

是次拍賣品大部份亦為1994至1996年間McQueen的作品和打版服裝紙樣。其中最珍貴的，莫過於McQueen早年的Runway Pieces。AW95《Highland Rape》中，McQueen以女性遭受強暴，隱喻蘇格蘭被英格蘭侵略的血腥歷史。當時一套套坦胸露背設計，更為McQueen套上「不尊重女性」、「厭女」等莫須有罪名。廿十年後的今日，《Highland Rape》仍然是McQueen前衛叛逆的經典，而系列中令人印象深刻的一套背部開口「露股」禮服，以及當時搏盡新聞版面的蘇格蘭格紋開胸外套，如今亦見於拍賣上。

《Highland Rape》中袒胸露體撕裂設計，在當年惹來不少誹議。（RR Auction）

按圖看更多《Highland Rape》系列設計：

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除了AW95《Highland Rape》外，SS96 《The Hunger》以及AW96 《Dante》等一系列珍藏亦將放上拍賣。這次拍賣雖然沒有《The Hunger》中那套簽名式透明緊身胸衣，卻有同系列灰色外套的2015年復刻版。至於《Dante》中，當年Kristen Mcmenamy穿起那件維多利亞風格暗黑長褸設計氣勢攝人至極，如今這件全球限量3件的外套，亦將於拍賣場上重見天日。

再看《The Hunger》和《Dante》系列經典設計：

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除了McQueen早期經典設計，今次Ruti Danan也將私人相冊拿出來拍賣，該相冊紀錄了她與McQueen的幕後共事點滴，以及McQueen鮮為人知的日常，相冊內部份照片亦曾於《Isabella Blow: Fashion Glaroe!》展覽中展出。對於McQueen迷來說，如今能從照片窺探鬼才生前點滴，着實難得。

點擊看Ruti Danan私人相冊：