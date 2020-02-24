【Supreme】 SS20繼續玩聯乘　話題性紅色Oreo餅未面世已炒上天價

時裝品牌近年「跨界」推出有趣的周邊商品已非新鮮事。這些價位相宜的商品，既能讓消費者無負擔地買入心宜的品牌設計，又可以為造型畫龍點睛，往往成為搶手貨。 近日Supreme SS20系列面世。除了一系列聯乘設計外，被炒至天價的紅色Supreme Oreos同樣成為焦點話題。

Supreme SS20系列近日相繼面世。（IG@supremenewyork）

Supreme SS20系列近日相繼面世。連同話題性甚高的Supreme x Nike Air Force 1外，系列亦包括印有藝術家Rammellzee作品的GORE-TEX Anorak外套、印有藝術家Keegan Dakkar作品的運動服、配有MLB徽章的Varsity Jacket、印有Tupac Shakur照片的T-shirt、Vanson外套、不同圖案的褲子、以及一系列背包及手提袋等。

點閱Supreme SS20系列部份商品：

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除了服裝系列外，Supreme同日亦推出了一系列配飾及周邊商品，包括與美國Mac Tools合作的Macsimizer Workstation、常見的圍巾、皮帶、滑板、籃球、水壺、雨具、膠杯、鎖匙扣、火機，亦有罕見的黑膠唱盤、Leica望遠鏡、Fujifilm Instax mini相紙、棒球背心，甚至連飯碗、泳鏡、保鮮袋、黑膠唱盤、鳥哨都有，可說是一網打盡。

Supreme SS20系列配飾及周邊商品一覽：

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然而，眾多設計亦不及一包Oreos具話題性。在SS20系列中，Supreme亦與Oreos合作，推出以品牌招誌紅色製成、印有Supreme Box Logo的紅色Oreo，一包三件，每包建議售價為$8 美金。這塊聯乘餅乾最近被人放上eBay炒賣，竟不斷有買家加入競投。截至本日下午6時半，這包尚未正式發售的Supreme Oreos已被炒至$23,300美金，相當誇張。

eBay截圖

或許理智的大家會取笑這群加入競投的fashion victims，但正所謂百貨應百客，這場炒賣會否再一次印證街牌的影響力依然強大，亦印證了話題產品比好設計更吸引？Supreme SS20系列將於2月20日在紐約、洛杉磯、三藩市、以及歐洲門店正式發售，並於2月22日登陸日本，再於2月27日正式在官網上架，屆時便可一睹Supreme的吸引力了。