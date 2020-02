Raf Simons成Prada共同創作總監　他能否逃出大品牌不愉快陰霾？

昨日來到2020秋冬米蘭時裝周的最後一天,然而時裝周裡所有設計及新聞,都沒有以下重磅消息來得哄動:Raf Simons即將加盟Prada擔任共同創作總監。

自Raf Simons離任Calvin Klein創作總監一職開始,行內不時傳出他會加盟Prada集團的傳言,較早前亦有傳他會成為Prada集團旗下品牌Miu Miu擔任創意總監一職。然而,自他離開Calvin Klein後,整整一年時間只傾力經營個人品牌,加盟一事始終沒有成真,令人不禁對傳言半信半疑。

昨晚,Prada終在官方Instagram上宣布Raf Simons將於本年4月2日加盟Prada,與好友兼品牌創始人Miuccia Prada女士共同擔任創作總監一職,首個由二人共同負責的Spring/Summer 2021女裝系列將於9月在米蘭展出,令人喜出望外。

其實早在2016年6月出版的《System》,一篇名為〈There’s something wrong about this idea of big brands.〉的對談文章中,已可窺見二人合作的端倪。雜誌當時邀來二人就當下時裝產業以及設計師處境的問題,展開了一場長達三小時的對談。

《System》截圖

整篇對談讓人強烈感受到二人間的默契,對於大型集團以及網路時裝評論如何扼殺設計師、時裝界應有的生態、擁有自己品牌的優點等議題,Raf Simons與Miuccia Prada均持有相同的見解,二人對對方亦識英雄重英雄,不時大讚對方的創意、視野、政治見解、對藝術的觀點。

在對談中,二人被問到合作的可能性,Raf Simons隨即回答:「你能想像Miuccia為Raf Simons做一季的設計,我為Marc Jacobs做設計,然後Marc Jacobs再為Prada做設計嗎?這一定相當好玩及有趣!」Miuccia Prada亦表示:「我認為愈來愈多關於這樣的想法出現,因為這些合作是被需要的,並不只是僅僅說說而已,而是去拓展時尚的廣度,也可以有更多樂趣。」

Raf Simons將於本年4月2日起加盟Prada,與好友兼品牌創始人Miuccia Prada女士共同擔任創作總監一職。(gettyimages)

事隔多年,合作一事終於成真。Raf Simons昨日在聲明中表示,Mr Bertelli早在他離開Calvin Klein當刻便與他商討加盟一事,而他早前亦與Miuccia Prada女士就當代的時裝界生態展開了一場討論,二人抱有強烈的抱負,希望可在時裝設計上發揮更大的創意。

未來Raf Simons將與Miuccia Prada擔起同等份量的責任,同時亦會繼續經營個人品牌,相信將會創意大爆發,為大家帶來無數前衛創新的設計。然而,《BoF》卻提到Prada集團的業績比起同行相對落後,雖然設計本應獨立於商業以外,但估計Raf Simons加盟後仍需面對銷售量方面的挑戰。無論如何,有更多有趣的設計出現本是好事,就讓我們一起期待二人的創作成果吧。

