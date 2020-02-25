CLOT聯乘Fxxking Rabbits玩二創　紙包檸檬茶、經典咸書成時尚

日本街牌Fxxking Rabbits近日再次與本地潮牌CLOT合作，以港式經典為主題，將香港經典的檸檬茶和咸書變成時尚。

由攝影師石川涼創立的Fxxking Rabbits，透過帶有情色趣味及街頭感的設計，自創立至今一直廣受潮人愛戴，亦是一眾街牌的聯乘對象。過去短短數年間，Fxxking Rabbits就曾與Vanquish、fragment design等品牌合作設計服飾系列，亦曾與ORION’S聯乘推出「香煙」朱古力，與gonoturn合作出口罩，以及與TENGA合作推出別注版情趣玩具。

Fxxking Rabbits過去的聯乘系列：

事隔兩年，Fxxking Rabbits再度與潮牌CLOT合作，推出「Lemon Tea」聯乘系列。與兩年前的合作一樣，是次聯乘再次從香港獨有設計作為起點。當中黃綠二色的定調，靈感便是取材自大家熟悉的檸檬茶，CLOT的Logo亦改用黃啡二色，加上左上方的葉子，形狀與顏色與檸檬茶盒上的設計非常相似，極具港式風味。

點閱整個「Lemon Tea」聯乘系列：

+ 5 + 4 + 3

除了檸檬茶外，雙方是次亦從80年代知名本地色情雜誌《十隻白虎》取材，推出一款寫有「十隻兔子」並且印有掩胸兔頭裸女照的T-shirt，配上Fxxking Rabbits的簽名式免子標誌及警告字眼，趣味十足之餘，亦讓人聯想起經已沒落的香港歲月。

昔日知名本地咸書《十隻白虎》

是次聯乘亦從《十隻白虎》取材（CLOT）

「Lemon Tea」聯乘系列將於2月27日在JUICESTORE及JUICE專門公開發售，相信Fxxking Rabbits與CLOT的號召力，加上懷舊本土氣味，定必引發一場搶購潮。