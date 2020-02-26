【武漢肺炎】疫情持續影響時尚界別　波及首爾時裝周、米蘭設計周

在武漢肺炎疫症蔓延的當下，除了原定於3月16日至21日舉辦的首爾時裝周將取消，受影響的還有……

原定於3月16日至21日舉辦的首爾時裝周將取消舉行。（官方圖片）

武漢肺炎疫情仍未受控，多個國家先後出現患者，全球確診人數現時經已多達8萬多人，超過2,760人死亡，令人擔憂。鑑於近日南韓確診數目每天以三位數字遞增，在疫症陰霾的籠罩下，原定將於3月16日至21日舉辦的首爾時裝周亦宣布取消。

根據《The Korea Herald》的報道，首爾市政府負責時裝周的官員表示：「內部決定取消2020年秋冬的首爾時裝周，並將在未來數天把相關決定通知有關單位。我們將通過舉辦其他國際設計博覽會，支持及幫助韓國設計師。」

除了首爾時裝周外，於較早前舉辦的米蘭時裝周中，GIORGIO ARMANI為免受邀觀眾聚集在擁擠的場地，於是決定閉門舉行整場FW20-21時裝騷。一眾模特兒在空無一人的騷場行騷，官方再以直播形式發表系列，實屬時裝界破天荒的決定。除此之外，來自亞洲地區的藝人、品牌公關、時裝編輯亦因入境限制，被迫缺席多場米蘭時裝騷。於三月舉辦的2020台北時裝週AW20亦決定取消。Burberry、CHANEL、Prada亦相繼宣布將會暫停亞洲舉辦的時裝騷。

GIORGIO ARMANI FW20-21：

+ 13 + 12 + 11

想當年二戰開打，各國陷入動亂及恐慌，法國時裝協會仍沒有停止巴黎時裝週的進程，更催生出紐約時裝周。今次各國卻先後決定取消時裝周盛事，足見疫情的嚴峻性。

時裝周無法舉行故然可惜，門市不能營業才最「大獲」。自武漢肺炎爆發起，多個品牌先後關閉位於內地的分店，即使開業亦提早關門。多個經濟機構早前就預計，多家品牌的銷售量會受疫情影響而大幅下跌，相信一日疫情未受控，環球經濟將會下滑，時裝界亦無可倖免。

有哪些品牌關閉位於內地的分店：

+ 10 + 9 + 8

繼早前Art Basel Hong Kong宣布取消，改以網上形式進行後，原於4月21日至26日舉辦的設計界年度盛事——米蘭設計周，亦因歐洲各國相繼出現確診者而決定延期，暫定於6月16日至21日舉行。本於7月開始的東京奧運亦因疫情而出現變數，將於5月下旬決定會否如期在日本舉行。