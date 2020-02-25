【Kim Jones】設計師變拍賣策展人　Dior Men主帥就是專業收藏家

Kim Jones主理Dior男裝後，不時跟藝術家合作推出聯乘系列，由KAWS、空山基到Shawn Stussy，都帶來令人眼前一亮的成績。 如今，Kim Jones身份一轉，由時裝設計師變成拍賣會策展人，那他又會揀選甚麼藝術家作品？

Kim Jones由時裝設計師變成拍賣策展人（Sotheby’s）

Kim Jones愛藝術是人所共知的事情，由他第一日加入Dior開始，每個季度系列都找來當紅和傳奇藝術家合作，將時尚與藝術的關係進一步拉近，KAWS的可愛BFF、空山基的機械人金屬，以及Shawn Stussy的招牌街頭塗鴉，可見他不但設計出色，透過跟藝術家合作，也展現出他的品味。

重溫Dior的藝術家聯乘：

最終，Kim Jones投身藝術行業——擔任蘇富比拍賣的策展人，而他之所以參與這次拍賣，原來跟所屬品牌創辦人Christian Dior（Mr. Dior）息息相關。「我好像很外向，其實愛我是內向的人。」Kim Joes指沉默是他跟Mr. Dior的共通點之一，另一則是喜歡藝術，在創辦Dior品牌之前，Mr. Dior是畫廊主理人。

點擊看Kim Jones家中珍藏：

是次蘇富比請來Kim Jones策展拍賣會Sotheby’s Contemporary Curated，除了因為超強人氣外，相信或多或少是Dior跟當代藝術密切關係，而Kim Jones本身也是一個瘋狂收藏家，在《032c》雜誌訪中，他展現其倫敦家中驚人的珍藏，Francis Bacon初出道畫作、Dior早期香水樽、 Vivienne Westwood、Malcolm McLaren於70年代Punk創作等等，全是極度罕有的作品。

Nick Cave《 Hustle Coat,》2017（Sotheby’s）

Sotheby’s Contemporary Curated將於3月6日舉行，對於揀選拍賣品，對Kim Jones來說沒太大難度，他表示找出自己喜歡的東西便可，「我本能地以直覺來選擇東西非常直覺。我純粹因為我愛它們而選擇，而不是因為它很酷或其他原因。」於是這次拍賣會中拍賣品範圍甚廣，既有Alexander Calder的襟針（1938年），也有Nick Cave的Hustle Coat（2017年），當然又有跟他合作無間的KAWS、Raymond Pettibon，簡而言之，這次拍賣的不只是名貴藝術品，還有無價的Kim Jones品味。