【UNIQLO聯乘JW ANDERSON】春夏系列3月27登場　一文睇清全部單品

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UNIQLO大熱聯乘系列Uniqlo U SS20推出沒多久，另一深受歡迎的聯乘系列UNIQLO x JW ANDERSON將於3月27日在香港上架，大家準備好再度消費了嗎？

UNIQLO x JW ANDERSON將於3月27日在香港上架。（UNIQLO）

JW Anderson貴為當代其中一位最灸手可熱的時裝設計師，自然搶手：不單只為LOEWE擔任創意總監，同時兼顧個人品牌JW ANDERSON，更不時接受其他品牌的合作邀請，推出聯乘系列。除了較早前宣布加入Monlcer Genius 2020聯乘系列企劃外，最新一季UNIQLO x JW ANDERSON亦於較早前面世，令人興奮。

JW Anderson。（UNIQLO）

承接去年的主題「The Great British Outdoors」，2020春夏系列再以「British classics」為主題，以條紋、拼布、以及Jonathan童年最愛的格仔紋，設計出一系列英式風格的服飾。

來到第五次合作，JW Anderson自然深明UNIQLO買家的需要，設計舒適休閒得來又不失時尚感覺，多款外套以防水物料製成，非常適合在潮濕多雨的香港穿著。

UNIQLO x JW ANDERSON SS20女裝單品一覽：

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UNIQLO x JW ANDERSON SS20男裝單品一覽：

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今回SS20系列除了有男、女裝外，更首次加入童裝系列，款式及用料與成人款式相似，旨在跨越年齡和性別的界限。UNIQLO x JW ANDERSON SS20將率先於3月12日在海外地區發售，隨後在3月27日於香港旗艦店及網絡旗艦店上架，有興趣的朋友緊記把握機會搶購。

UNIQLO x JW ANDERSON SS20童裝單品一覽：

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