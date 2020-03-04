Marvel隊長也擁戴美國高級袋品牌SENREVE　為女性夢想設計的手袋

SENREVE是由曾在矽谷工作的Coral Chung與Wendy Wen共同創立，不到一年就爆紅，成為時尚部落客們愛用的袋款之一，還不認識這個品牌的話，現在開始了解它的魅力！

2016年誕生於美國舊金山的高級袋品牌SENREVE，創立短短幾年便迅速在歐美走紅，成為荷里活明星和時尚網紅們的新寵袋款，包括演出Marvel隊長的貝兒娜森Brie Larson、Aimee Song、Jenn Im、Taylor Hill、Kristen Bell等歐美名人，都曾在私服上背著SENREVE的袋！

SENREVE取自法語中意為「感知」和「夢想」的兩個詞彙，象徵當代女性敏銳的感知能力與為了夢想勇往直前的精神。而且SENREVE袋皆於義大利托斯卡納製造，材質上採用防水耐磨的100%義大利牛皮，並由工匠們手工製作出荔枝皮、光面皮、龍紋皮及水波紋皮等多種紋理，實用度與不超過美金1000元的實惠價格，深受喜愛。

品牌聯合創始人兼首席執行官陳中珊Coral Chung和文雯Wendy Wen相信，女性不必在日常與夢想、傳承與創新、風格與功能之間權衡取捨，獨當一面的女性可以兼顧一切，不必妥協，而她們的袋也當如此。因此，兩人致力為需要應對不同場景的新時代女性設計包袋，通過訪問和調查結果、由數據分析得知袋最重要的屬性，才打造出SENREVE，希望藉此讓女性在面對繁忙生活時，能駕馭得更得心應手。

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Maestra

SENREVE最受歡迎的Maestra系列最大尺寸的能裝下15吋的筆電，並有後背、肩背等多種背法，中號和小號則能裝得下iPad，還有多種馬卡龍夢幻色可供挑選。Maestra翻譯成英文就是Female Master，也是向各個領域成功的女性致敬，中間細長的扣帶有著精品袋款的優雅長相，除了手提以外，背帶更是發展出可以側背、也可當成後背袋的方式，重量遠低於2公斤，非常適合需要通勤的上班族女性，正式中又帶著時髦感的袋型，能夠應付職場穿搭、假日外出，如果想要入手，可以先從這款選擇準沒錯！

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AriaBelt Bag腰包

繼經典的Maestra之後，最受到歐美部落客們喜愛的袋款就是AriaBelt Bag，在街拍中也常常能看到，跟上近幾年腰包的趨勢，將SENREVE方正的外型運用在腰包，躍升為品牌人氣袋款系列之一，共有20多種顏色與皮質紋理，不怕挑不到喜歡的款式，就怕選擇困難症發做，直接包色！

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CrossBody肩背袋

這款可說是時尚迷買也買不膩的一款，像是多個信封疊加在一起的設計，一看就令人印象深刻，這款袋的特色還不只這點，可以將其中一層拆下，作為手拿袋使用，應付正式場合或是派對時都很實用，如果喜歡別色肩背袋的話，還可以互相將拆下來的袋款疊加，讓手袋更多變化。

Doctor Bag醫生袋

擁有7個內袋的大容量，這款醫生袋除了可以方正地使用，也可收起讓兩側稍微露出尖角，使袋型變成六角型的樣貌，這款袋款也有許多人拿來當成旅行袋，受歡迎的荔枝紋也是入手的首選，不擔心因為使用容易留下刮痕，出外旅遊即使放地上不易髒，CP值很高。

Coda Belt Bag相機袋

有點像是太陽眼鏡盒外型的Coda Belt Bag，近期也是許多時尚部落客的心頭好，可以搭配鍊帶變成正式的鍊袋，也可以搭配附贈的腰帶變成腰包，也可以直接當成手拿袋使用，底部微微收起造型極具特色，也很像近年流行的相機袋風格，加上價格合理，這款越來越受到女生歡迎。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：成立不到一年就爆紅的SENREVE！被譽為最值得投資的小眾包，5大火紅包款必收】