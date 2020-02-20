【Loewe】2020春夏問世的Balloon袋款　高尚皮質與精細工藝的結合

Loewe 近幾年以小清新的姿態，在精品中樹立一個獨特的風格，沒有過多的 Logo，也不做過於誇張的宣傳，將藝術、設計及質材的嚴格挑選列為首要，讓品牌成為許多人的最愛，在袋款上繼 Puzzle、Gate、Barcelona 等包款後，Loewe 於 2020 年春夏初次問世的全新袋款 Balloon 也將掀起一陣旋風！

Loewe Balloon 袋款，在 2020 年春夏秀上初登場時，就吸引了眾人的目光，以氣球為靈感扭轉過去我們對於水桶袋的印象，品牌運用圓潤的外型及不同挺度的皮革拼接，讓一款水桶袋不在因柔軟皮質而變形，更不會因為要保持挺度而過於難以束口，儂編這次在開賣前搶先開箱 Balloon 袋款，讓妳感受該袋款獨有的魅力。

▼▼▼按圖放大看Loewe Balloon 袋款大熱的魅力之處▼▼▼

Loewe Balloon 目前推出大、中、小三種尺寸，差異上除了容量不同以外，中型尺寸以上的袋款皆附有提把，而小尺寸則捨棄提把讓整體變得更為簡約！容量上最小的尺寸即可收納長夾、手機等一日所需，非常適合所有女孩，如果有旅行或是工作上的需求，中型以上的尺寸裝文件及隨身簡便外套的大小，單一配色將於 2/13 正式開賣，拼接設計則會在 2/27 陸續上架！

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