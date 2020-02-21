【Louis Vuitton】LV五大經典手袋　由Audrey Hepburn孭到00後KOL

說到大家心目中第一名的手袋，一定少不了LV這個品牌，其多變的袋型和經典的Monogram都讓人愛不釋手。而LV也年年都會出新招，但是有幾款經典手袋卻比新產品更常映入眼簾，貌似背的人有增無減。為什麼款式眾多的LV手袋，人們總是相中特定的幾款？經典手袋究竟有什麼過人的魅力，讓人非買不可呢？

1. Neverfull

說這款「永遠裝不滿包」最值得買，應該沒有人會否認，說Neverfull是經典款也說得通，因為它的的確確是一款實用又耐用的包，容量十足，可以裝得下日常所使用的東西，甚至還有人說，Neverfull可以裝得下一個小嬰兒呢！而無論是作為學生、上班族或是媽媽，基本上想得到的東西都裝得下。

而以設計的層面看來，Neverfull簡潔、優雅又隨興的風格令人看都看不膩，並有白棋盤格、棕色棋盤格、Monogram帆布、純色款等4種材質供你選擇。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：LV經典包包大盤點 內行的才知道要買這幾款】