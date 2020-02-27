平價小CK春季新手袋上市！夢幻馬卡龍色、民族風編織袋少女心爆棚

新加坡平價時尚品牌CHARLES & KEITH一直以來都深受女性歡迎，不但產品價格親民，而且旗下商品設計感十足，風格多變，成爲不少女士們追捧的對象。最新春季商品終於上市，春天穿搭必須配備一個充滿春日氣息的亮麗手袋，造型才會完整，今年春季手袋流行什麽款式？

溫暖的馬卡龍色

馬卡龍配色溫柔又時尚。（charleskeithofficial）

小CK的春季新品終於上市了！充滿少女心的馬卡龍配色，呈現溫暖又獨特的味道。薰衣草色翻蓋斜背包結合淡藍以及粉色，白邊設計帶點復古感，整體設計都十分適合春日粉嫩的氛圍，讓女生們都十分心動！

今年上市的新品手袋有許多都選用了跳躍的鮮艷顔色，例如薄荷綠色、鮮橙色、粉紫色等，清爽柔和的色調，紛紛染上浪漫清新色彩。一些手袋款式也有特別的設計，例如粗鏈條的搭配、點綴橘色撞色的圓型飾帶、超大復古扣帶、絲帶點綴等，帶來充滿質感的視覺效果。

清新的色調讓包款整體展現出一絲新穎的特質，為穿著創造出更獨特的時尚感。（charleskeithofficial）

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+ 7 + 6 + 5

編織袋

春夏季節怎麼能夠少了「編織」這個重要的元素！亮眼的鵝黃色為主色調，加上奶白色、粉色、橙色等暖色系交織成可愛的斜背包，春夏感十足！無論去海島旅游，還是平日作民族風穿搭的搭配單品，編織袋能夠成爲讓人眼前一亮的點綴單品！

極簡又愜意的設計讓人忍不住背上它。（charleskeithofficial）

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+ 3 + 2

鞦韆袋（Trapeze Bag）

近年扇形設計的手袋十分流行，雖然鞦韆袋已經不是什麼新設計，但是每每一出這類設計的手袋款式，獨特的質感都讓人驚嘆連連，讓大家重新愛上這個經典不敗的款式。獨特外形，讓你走向時尚的潮流尖端。這次小CK的鞦韆手袋不但容量大而且又易襯，復古設計給人優雅女性氣質的感覺，是成熟小資女的必選款式喔！

中型手提鞦韆袋HKD569。（charleskeithofficial）

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