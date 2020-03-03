【設計】丹麥酒店創意經營模式　整個地方就是最美麗家具陳列室？

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）全球肆虐，世界各地旅遊業大受打擊，酒店業當然首當其衝。 面對困境，就要想辦法搞搞新意思，當中有些全新經營模式值得借鏡。 不少人出外旅遊時，都會被酒店、旅館中的美麗家具設計所吸引，總想據為已有。 丹麥有間酒店擺設出來的東西，全部都可以「出賣」，遇到任何合心水的設計，可以買回家繼續慢慢享用。

The Audo酒店由百年舊建築改建而成（The Audo）

位於丹麥哥本哈根的酒店The Audo，落座於當地工業區中，由百年歷史舊工廠建築改建而成。找來建築設計公司Norm Architects操刀，外面保留原有設計，內裡則破舊立新，將原有間隔牆拆掉，換成擁有10間套房酒店，水泥磚地板配合黑色金屬天花板，加上白色沙發、大理石茶几和朱古力色天鵝絨扶手椅，簡約北歐風格之餘更多添一點復古華麗。

大堂設計散發著一股華麗復古美（The Audo）

大堂設計令人眼前一亮，客房、公共客間，以至餐廳的設計，同樣是美侖美奐，其中位於閣樓的客房，滿是Nodric風格，整體以木色為主調，由牆身、地板、沙發、地毯，到床鋪，營造出統一觀感的同時，也帶來舒服自然的感覺。



除了設計著重美學外，The Audo最大特色是酒店內近乎每樣家具都可以買走，因為酒店跟丹麥品牌Menu合作，將酒店每一角落變成品牌陳列室，換句話說，只要客人喜歡，不論是大堂的巨型沙發、餐廳的桌子、還是客房的書桌、燈具，全部都可以買下來——不過，這合作關係有賴The Audo和Menu老闆都是同一人Bjarne Hansen。



雖然The Audo和Menu某程度上是姊妹公司，但這種經營模式，也值得同行借鏡，把酒店業務和家具品牌連結，酒店成了最好的示範場地，客人去到喜歡的酒店時，不再是買T恤、毛巾、鎖匙扣等紀念品，而是實實在在地將享用過、覺得滿意的家品帶回家中，這對酒店和家具品牌來說，都是雙贏的局面。

啡色色調的閣樓客房，呈現出自然感覺。（The Audo）

看更多The Audo既可住又可買的家具設計：