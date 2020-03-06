【New Balance】響應環保淨餘物資製破壞版998　限定100對被秒殺

遺憾這對彷如「罵治」出品的998球鞋，New Balance乃是事先在毫無預告的情況下於美國官網突然開售，到全球傳媒發現並報導的時候，已呈Sold Out狀態。

你沒有眼花，這是名符其實New Balance的自家出品。（New Balance）

潮流世界最愛講Gimmick，任你一件作品設計再好，如果缺乏足夠話題性的話，亦只會被世人瞬間遺亡，之所以球鞋工業永無止境地出現鋪天蓋地的Collaboration、又要玩限量、或者將一對鞋款規定5年才推出一次，如此「整色整水」，說到抵就是要增強你的購買慾。

（New Balance）

以998型號的剩餘物資（例如過剩的絨面皮革、網眼、中底泡沫、豬皮覆蓋層、襯裡和鞋帶等等）製造。（New Balance）

正常版本的New Balance 998。（New Balance）

而New Balance最近又找來一條營銷絕世好橋，推出一批特別版998球鞋，不但話題性和創意非凡，更貫徹了支持環保的道德意義。事關這批僅限100對的別注版998，之所以特別，並非因為加入了稀有配色和限定Logo，而是它的外形當真非凡特別，瘋狂的拼貼、破爛、Layering與解構主義，彷如實驗品一樣，唔講還以為是Maison Margiela的出品。

其實這批球鞋，乃是源自美國New Balance工廠一個心血來潮的小企劃，以998型號的剩餘物資（例如過剩的絨面皮革、網眼、中底泡沫、豬皮覆蓋層、襯裡和鞋帶等等），按其色系分類，組裝和拼貼在一對色系相應的原有New Balance 998球鞋之上，極具裝飾主義和實驗（雖然好蝦人著），才不過定價美金$119.99，難過甫一推出，一個早上就立即被搶購一空。