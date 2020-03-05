Jean Paul Gaultier邀請阿部千登勢合作　揭示日本是西方時裝救星

昨日高級時裝世界發放重磅消息，就是法國殿堂品牌Jean Paul Gaultier自創立人Jean Paul Gaultier老先生早前宣告退休後，現在品牌的Couture Collection將會以「一季一客席時裝設計師」統領的方式製造，而第一位受邀時裝設計師，卻不是與Jean Paul老友鬼鬼，並系出法蘭西同源的Nicolas Ghesquière或者Christian Lacroix，卻竟然是日本代表阿部千登勢（Chitose Abe），叫人大跌眼鏡之餘，卻又驚喜萬分。

西方高級時裝世界與日本設計師的緊密結合

今次這種間接的「Jean Paul Gaultier × sacai」合作項目固然叫人期待，但更深遠一層值得思考的，是為何近代西方傳統的高級時裝界別，都總熱衷地與日本設計師進行合作？由2008年Louis Vuitton × COMME des GARÇONS的初試啼聲，繼後的Hermes × COMME des GARÇONS，到近年Louis Vuitton × fragment design、FENDI × PORTER及Monnstar、Valentino × Undercover再發展至今次阿部千登勢全面去接手一個法國品牌的一整個季度，可以大膽講一句，西方時裝工業對之於日本時裝，經已由一種欣賞漸漸變成一種倚賴了！何解會這樣？

（Jean Paul Gaultier）

其他西方品牌與日本品牌合作的經典案例：

街頭文化與Collaboration理念入侵高級時裝世界

宏觀時裝發展歷史，很多視覺上的搭配形式、剪裁和工業，其根源毫無疑問來自歐洲的High Fashion界別，在衣服的本身的創造力上，他們一向傲視同儕，然而，從經營一個品牌的手法和多元性的角度看，普遍高級時裝品牌過去那種高高在上的勢態與思維，為捍衛自己藍血的高端形象，卻無疑侷限了一些他們在商業形式上的發展與嘗試，在開拓社交媒體分別是如此；在拓展Online Store業務方面也是如此；於策動Collaboration聯乘合作方式更是如此，正當差不多二十多年前Supreme、Stussy、Bape、Head Porter經已與各大品牌Crossover得如火如荼、Nike Dunk SB別注泛濫成災，而藤原浩憑藉HTM系列君臨天下之際，傳統High Fashion界別卻仍然執迷於他們運行了數十年的設計和營運模式，CHANEL與Reebok Instapump Fury的合作，只屬一個冰山一角的例子，根本不能作準。

現任Louis Vuitton男裝總監Virgil Abloh亦宣告將會與NIGO聯手打造一個名曰LV²的系列。（Nick_Haymes）

日本時裝勢力老早就與西方街頭文化產業連結起來。（92q）

因此在歐洲傳統大戶近年才意識到Collaboration的重要性和商業潛力之際，日本在這方面卻經已有着接近30年的經驗，箇中的厲害之處，不單止是每個日牌都有着與其他品牌單位合作的豐富案例，重要是日牌設計師的宏觀性、多元性和變化性，實在出色得讓人拍案叫絕，例如高橋盾的Undercover和宮下貴裕的NUMBER (N)INE、TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.，就一直成功將自己定格為「遊走高級時裝與街頭世界」之間，既能夠在巴黎時裝周大鳴大放，卻又一下子爽快地與Supreme、Dr. Martens、SALOMON和Cody Sanderson進行各種互動，COMME des GARÇONS和徒弟Junya Watanabe更發展近乎「雜交」的地步了！就連一個名不經傳的新銳設計師Wataru Tominaga，都可以與法國歷史悠久的泳裝品牌合作，更甚者就連Starbucks、朱古力和Condom都可以用來Crossover，可見日本人這種將「自身特色與他人優點合二為一」的洞察力，以至快速提案再執行一個聯乘項目，的確去到舉世無雙的地步，就連號稱時裝正統的歐洲大陸都是向他們取經了。

Supreme Undercover Coaches Jacket。（STOCK X）

TAKAHIROMIYASHITA The Soloist. × Salomon。（GQ）

就連一個名不經傳的新銳設計師Wataru Tominaga，都可以與法國歷史悠久的泳裝品牌合作。（藤井大丸）

何況於這個街頭時尚主宰工業的世代，日本作為繼美國後第二大街頭時裝輸出地（論精細度的話，更是世界第一），當代許多西方時裝設計師，無論是Kim Jones、Virgil Abloh、Matthew Williams、Nicola Formichetti抑或Kanye West、Pharrell Williams，都是飲着裏原宿潮流的奶而長大的一群人，現在名成利就成為業界的頂尖人物後，也自不然追本溯源地，邀請自己「買」於微時的日牌進行合作，進一步彰顯日本時裝的重要地位。

Pharrell Williams經常閒逛東京。（Highsnobiety）

消費得起一個品牌，並不等如能夠駕馭到一個品牌，這一要點，中國潮流文化向來較少有這個意識。（Luxury_Society）

歐美品牌要開拓亞洲聯乘戰線 中國尚未夠火喉 日本卻剛剛好

當然，歐美傳統大牌要開拓亞洲市場這個大金礦，釋出善意地與亞洲品牌合作，討亞洲消費者的歡心，也是合情合理的事，始終東方人雖然不缺購買歐美奢侈品牌的習慣，卻往往只限於手袋、鞋、配件等Accessories，本體的衣服，礙於剪裁、身材、氣候或穿搭理念的不同，傳統的歐洲服裝並不見得能夠全面攻侵亞洲顧客的心，反而來自日本或南韓的品牌，每每更切合他/她們的身形和心意。

所以作為「過江龍」的歐美品牌如果當真想進一步拓展亞洲市場，要找來一些「地頭蟲」合作可謂少不免（留意蟲字在這裡絕無貶意成份），然而有趣的地方來了，明明目前中國早已超越日本，成為亞洲最大的奢侈品消費市場，那麼何解西方大牌劍指希望的合作單位，仍然以東瀛為先而非大中華呢？

內地羽絨品牌波司登與Jean Paul Gaultier的Collaboration。（Mr__布雷蕭）

首先大家要正視的，其實中國並非沒有品牌與歐洲單位合作，單以上年2019年計，就有內地羽絨品牌波司登與Jean Paul Gaultier的Collaboration和KOCHÉ × MO&CO，然而矚目程度卻遠不及Valentino × Undercover或者任何一對sacai Nike LDV Waffle球鞋，究其觀之，並非必定是日牌的設計造工遠比內地品牌優勝（當然差距仍然是有），而是在於包裝以至營銷之上，人家日本所付出的心思，當真遠勝國人幾籌。看看明明是同一型號LDV Waffle或者Nike × Undercover Daybreak球鞋，人家就可以於一季以內分為三個階段，每次不同配色地抽籤發賣，增強消費者的飢餓感。

裝作不經意卻有型地去營銷自己的商品，圖中這位人兄堪稱當世最強。（T Singapore）

到Valentino × Undercover的合作，當中又一分為二成Pierpaolo Piccioli主理和高盾橋主理的版本，「一雞兩味」地加強話題性；再到Moncler Genius的Fragment Hiroshi Fujiwara羽絨系列，藤浩教父在開賣前總會於IG有意無意地親身著用，裝作不經意地去鋪墊自己的商品，這種有型，實在比中國品牌凡事都只會大鑼大鼓、並找來國內明星高調拍廣告宣傳的粗淺方式，有格調和有深度得多了。

深圳「Supreme Tea」。（Kompas Lifestyle）

而且好些國內同胞的財大氣粗形象，也的確叫不少西方時裝品牌卻步，卻不是每個品牌都能夠如PHILIPP PLEIN一樣，有前無後，打死罷就訓身支持內地消費者那些極盡虛榮口味的，頂多的折衷方法，就是推出一些豬年、鼠年別注，出個全紅色特別版再印幾個中文字上去就是了，當真叫歐美一線品牌積極與祖製品牌合作，以目前國內主流的時尚品味和風氣，人家應該還是禮貌地耍手擰頭，何況內地的盜版次貨問題仍然持續，公然在深圳攞正人家正版商標賣「Supreme Tea」的荒唐事件時有發生，可見這種風氣一日改不了，大中華的時裝文化始終難於東洋睇齊，人家又怎會心悅誠服地邀請你們合作？

Shuting Qiu本人。（Shuting Qiu）

Shuting Qiu的作品。（Enfnts_Terribles）

上年atmos創意總監小島奉文（右）就將Li-Ning的鞋作奉為年度之選。（fashionsnap）

不過雖然中國的潮流工業開化較遲，但近年也逐漸出現愈來愈足以蜚聲國際的服飾單位，例如Shuting Qiu就是一個不可多得的品牌，師承自Walter Van Beirendonck，實力備受肯定，而祖製運動大牌Li-Ning，近年設計以至出品也進步不少，由過去被人拿來開玩笑，到上年atmos創意總監小島奉文也將Li-Ning的鞋作奉為年度之選，足證只要肯的起心肝求變，肯承擔和認真去做，日本時裝工業和大中華的距離，亦並非如我們想像中如斯遙遠的。