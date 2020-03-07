【Balenciaga】假手錶真手鐲　Margiela、Ambush曾推出這永恆設計

沒有時間的腕錶，實用性當然是零，但換作時尚配飾，美學上卻是滿分，難怪由從前Maison Margiela到最新Balenciaga，都先後腕錶外型的飾物。

Balenciaga沒有時間功能的「腕錶」（Balenciaga）

Balenciaga創意總監Demna Gvasalia一向愛向生活日常取經，將IKEA經典Shopping Bag變成藍色皮革版本，還有高紙皮革版白紙袋、紅白藍袋，今次他帶來沒有時計功能的腕錶式手鐲飾品Time Bracelet，錶面以孖B設計取代原有的時分秒，外環則刻有品牌的名稱，分別有金色和銀色兩個不同版本，同樣以黃銅和不鏽鋼混合而成，並且在意大利製造。雖然看不到時間，但相信時裝人不會介懷，而且當今世代大家看時間都會用手機，腕錶某程度上已變成配飾，設計性遠比實用性重要。

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在Time Bracelet之前，Balenciage也曾推出以鋼帶腕錶錶帶製成的手鐲，看來Demna Gvasalia對這種有錶外型卻沒有錶功能設計情有獨鍾。

Balenciaga錶帶款手鐲（Balenciaga）

當然Balenciaga絕不是第一個推出偽錶配飾的時裝品牌，多年前Masion Margiela只有錶外殼的空心錶手镯Faceless Watch，後來品牌跟H&M合作聯乘，再一次將這經典設計重現人們眼前。日本Ambush同樣是改造日用品變高級配飾的高手，原子筆蓋、防盜器、打火機套等都是他們就地取材的目標，所以推出偽錶配飾也不令人意外，Ambush「錶」外型偏向80年代電子錶款式，更見玩味。其他首推出偽錶配飾的時裝品牌還有很多、Hulmet Lang顯得理所當然，原來Miu Miu、Nina Ricci這些風格較傳統正經的品牌也是當中一份子，可見時裝品牌的確很愛「玩」錶。