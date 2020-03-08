【Mountain Research】玩轉四大革命思想家　毛澤東變又一山系人

政治、歷史與時裝的關係密切，有設計師以設計來控訴，也有設計師則借歷史來尋根。 日牌Mountain Research喜愛從昔日歷史中尋找靈感，特別是一些革命思想家，甚至多次將共產主義代表人物變成潮味行山友。

Mountain Research主理人小林節正熱愛野外生活，借品牌推動Outdoor文化。（Beams）

Mountain Research創辦人小林節正對二創四大革命思想家樂此不疲，「Mountain Man(s)」系列以四位著名思想家作創作概念，包括馬克思（Karl Marx）、列寧（Vladimir Lenin）、毛澤東和梭羅（Henry David Thoreau），將他們造型完全改頭換面，配上Mountain Research的山系風格，穿上一身行山裝簇，全部變成又一班山系人。

換上行山造型的歷史人物，的確是很大突破。（Mountain Research）

回顧Mountain Man(s)的Figure系列：

+ 4 + 3 + 2

Mountain Man(s) 先後後推出多堆Figure，有登山的Mountainman(s)、露營的Camp、划艇的Canoe，看見毛澤東、馬克思等人換上不同Outdoor造型，除不帶半點違和感外，更有點點可愛。除了玩味設計，小林節正也替這四位巨人設計傳統的頭像，精細人臉雕刻，令各人容貌顯得維肖維妙，絕不比超級英雄Figure遜色。

小林節正對思想家深感興趣，列寧是其一。（Wikipedia）

今年度「Mountain Man(s)」不是推出新Figure，而是將目標轉移到T-Shirt、Tote Bag等服飾之上，設計來得比從前Cutie，不論是人像插畫，還是無臉剪影，都跟以往同系列風格完全不一樣，前者黑色單線條帶文青風味，後者雖然變走了人樣，但憑四人獨特的輪廓，讓人一眼認得出他們是誰，以小林節正長情的作風，相信「Mountain Man(s)」仍有好一段「山」路要行。

一覽最新Mountain Man(s)服飾系列：