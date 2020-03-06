【香港設計】走塑環保更顯時尚品味　可重用摺合飲管眾籌極速達標

潮流興「走塑」，最近香港設計工作室Think Thing Studio亦乘勢於眾籌平台發布環保飲管Ztraw，設計主打可拆可摺，容易清洗之餘，體積細小方便㩦帶。

本地設計環保飲管Ztraw主打可拆可摺，方便清洗兼容易㩦帶（Ztraw）

近年環保意識抬頭帶起「走塑」潮。不少人棄用塑膠飲管，改用不鏽鋼飲管或紙飲管，但前者易藏污納垢，衛生問題成疑，後者沾水易變得溶溶爛爛之餘，亦不能回收再用。有見及此，香港設計工作室Think Thing Studio近日在Kickstarter眾籌平台發布可拆可摺環保飲管Ztraw，設計清洗簡單之餘，亦方便㩦帶。

回顧曾眾籌成功的Icicle Straw設計：

可拆式飲管其實不是甚麼新鮮事，其中不少香港設計更揚威海外，如去年年頭眾籌成功的Icicle Straw，就因其創新可分拆清洗設計，奪得亞洲設計獎。不過之前的可拆式飲管縱然解決了清洗問題，要㩦帶在外仍略嫌體積過大，這次由Think Thing Studio推出的Ztraw，則大大提升了環保飲管的便攜度。

點擊看Ztraw設計概念：

本地薑Think Thing Studio原來過往亦有不少創意設計，其平衡座燈更有在香港MoMA Design Store發售。這次新作Ztraw以再生物料製成，可拆開之餘更可摺起，飲管對摺後大小不過一張卡片。飲管耐熱溫度達120度，適合冷熱飲使用。至於飲管粗幼亦可因應用家所需自行調較。除了飲管本體，產品亦附設薄身外袋作收納。用家在外無須任何清洗刷具，只需拆開飲管用水或紙巾清潔，再摺好收入袋中，減少細菌滋生。

Ztraw設計比一般環保產品多一份Fashionable感覺：

Ztraw摺起後僅一張卡片大小（Ztraw）

Ztraw登上Kickstarter不到兩日已超額達標，按照計劃，產品將於4月開始生產，5月正式面世，想加入「走塑」行列的朋友不妨趁早鳥優惠入手。