【LV】當Monogram遇上Pochette Metis 郵差袋　10個成經典的原因

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Louis Vuitton 可以說是經典款的製造機，從旅行袋延伸的 Speedy、購物袋 Neverfull 到近年來以帽盒為靈感的 Boite Chapeau Souple，只要一上市都能掀起一陣風潮！品牌在這麼多 IT Bag 中，其實還藏了一款一包難求的經典款，那就是 Pochette Metis 郵差袋。

乍看這款袋的外型，方方正正的袋體，加上 Louis Vuitton 最具識別度的 Monogram 圖紋，妳可能會想，它頂就是一個百搭的經典款，有什麼好成為一個讓少女生瘋搶的包？儂編在這裡整理 Pochette Metis 郵差袋 10 大特點，讓你知道這款袋有多迷人。

▼▼▼按圖放大看LV郵差袋長興的理由，下文有更詳盡解釋！▼▼▼

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１．源自1986年

這款袋的輪廓其實靈感來自 1986 年的 Monceau 袋款（在近年Monceau 袋款亦被重新演繹），這款具有前收納袋，以及主袋體兩個隔層的俐落袋款，復古的外型在過去就一直是品牌的長賣袋款，而 Louis Vuitton 帶這與時俱進的精神，將該袋款變得摩登，成為現在看到的 Pochette Metis 郵差袋。

２．2014年重新登場

Pochette Metis 郵差袋是在 2014 年時正式登場，品牌在外型上保持 Monceau 如出書包的外型，最大的改變在於，原本外置的收納隔層，在 Pochette Metis 中已經與主體融合成為兩層的收納袋，因此在外型上看起來又更加簡約。

３．復古永遠看不膩

手袋的設計只要擁有復古這個元素，就能讓它成為雋永的外型，而 Pochette Metis 原版就是考究，1986 年時期的袋款，因此在外型上自然就擁有復古的樣貌，而簡化後的輪廓，更讓它在時裝穿搭上能更好搭配。

４．具備一切女性的需求

附上肩帶已經是當今袋款的基本配備，Louis Vuitton  Pochette Metis 這款袋，還具備了女人對於包的所有要求，袋款除了擁有可肩背的功能，中小型的尺寸與提把設計，在街拍的示範裡，你想要手拿或手提都沒有問題！

５．強大收納功能

當今的手袋已經成為一項「飾品」，有許多小袋早就喪失收納的功能，但 Pochette Metis 並沒有忘記自己的身份，它雙層的收納設計，加上立體的縫製空間，讓它輕而易舉的可以收下妳一日所需的物件，手袋背面及內部的暗袋，也可以分類做最好的整理。

當今的手袋已經成為一項「飾品」，有許多小袋早就喪失收納的功能，但 Pochette Metis 並沒有忘記自己的身份，它雙層的收納設計，加上立體的縫製空間，讓它輕而易舉的可以收下妳一日所需的物件，手袋背面及內部的暗袋，也可以分類做最好的整理。（IG@linnalaura）

６．粗心女孩也不怕

如果妳挑選的是經典的 Monogram 帆布材質的話，基本上不小心沾濕，或是留有一點點灰塵，都能輕易的用乾布擦拭處理，如果挑選的是皮革款，品牌目前皆使用荔枝紋的皮革，因此也不怕指甲劃過時留下刮痕。

７．多樣款式

Pochette Metis 除了經典點的老花圖紋外，品牌更依據不同的季節或主題，推出不一樣的色彩及面料，皮革款式更是擁有各種五彩繽紛的色彩，多樣的款式也讓 Pochette Metis 形成一個如家族般的系列。

８．與藝術結合

如果你不打算跟著大眾的風格走，那 Pochette Metis 也有與經典藝術家的聯名款式！在先前品牌便與美國藝術家 Jeff Koons 合作，設計出達文西《蒙娜麗莎的微笑》及莫內《睡蓮》等名畫款式，讓這款袋成為宛如藝術品般的樣貌。

９．好入手的價格

相較於許多袋款都需要 10 萬以上的售價才能入袋，Pochette Metis 目前的定價約在 6 萬至 9 萬之間，如果正考慮要投資一款精品包的話， Pochette Metis 實用好搭的特性，或許可以成為首購精品袋的最佳選擇！

10．老花風潮讓它不退燒

從 2014 年登場至今，已經過六年的時間，但 Pochette Metis 郵差袋依舊是品牌櫃上詢問度極高的袋款，其原因便是近幾年掀起 Logo 老花風潮，而 Louis Vuitton Monogram 更是其中的經典！加上該袋款雋永的外型，讓它成為經典。

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