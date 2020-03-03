【TOD'S】SS20新款手袋Timeless　簡約袋型配色受朴敏英眾星熱棒

包括朴敏英、徐智慧與Ella陳嘉樺都背上了同款辨識度極高的TOD'S Timeless袋，也是時尚迷簡稱的T字袋，來看看她們都怎麼搭配！

是哪一款袋，讓三位時尚女星包括朴敏英、徐智慧與Ella陳嘉樺都愛不釋手，而且不同風格都能搭配，TOD'S 2020春夏女士袋款系列，以T代表時代的Timeless Bag，這款袋的意思包含了精湛的工藝超越了時間的界限，簡約的袋型與配色展現出洗鍊品味。

韓國女星朴敏英受邀出席義大利精品品牌TOD’S 2020秋冬米蘭時裝秀 ，以私服搭配品牌春夏全新袋款Timeless Bag袋款現身仁川機場，內搭黑色與米色外套，與異材質拼接的Timeless袋款極搭。

而在《愛的迫降》慶功宴上，飾演北韓千金徐丹的徐智慧，也是背著同樣Timeless系列袋款出席，身穿Tod’s咖啡色皮夾克搭配黑色長褲，徐智慧選擇的是Timeless側揹袋款，焦糖色與米色的結合，不退流行又實用，容量也很適合上班族日常使用。

ELLA陳嘉樺之前出席TOD'S活動時，身穿TOD'S皮革外套與長裙，搭配TOD'S Timeless提袋款與Timeless樂福鞋，本季另推出舒適百搭柔軟麂皮鞋款，以超輕材質及柔軟襯裡提供穿著上的極致舒適感。Timeless Bag系列分別有提袋、側揹袋、托特袋、小皮件等款式，精緻的細節結合了美感與實用性，全系列以T字母做為最主要的飾釦串聯所有袋款，充滿辨識度的外型正是受歡迎的元素之一！

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：TOD'S Timeless包人氣默默飆升，女神朴敏英、徐智慧與ELLA陳嘉樺都背上T字包】