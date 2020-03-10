【紙媒】GRIND、Ollie出版社欠債2億日元　時尚媒體路該怎樣走？

紙媒寒冬持續，即使是偏愛實體紙本的日本也不例外。 早前，日本出版社MEDIUM突然破產，旗下《GRIND》、《Ollie》、《nice things.》等時尚潮流雜誌，也一同消失。

《GRIND》曾是日本時裝Styling照做得最出色媒體之一（MEDIUM）

回顧《GRIND》歷年封面設計：

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雖然相比起《Popeye》、《Brutus》所屬的75年老字號出版社Magazine House，MEDIUM仍算「年輕」，但其實這出版社已「人到中年」。



MEDIUM於1988年由當時只有25歲的谷合貢創立，可算是近年來日本雜誌出版業的小奇蹟。MEDIUM主打潮流時尚雜誌，高峰期共有五本雜誌在市場，而且風格有別，分別是街頭時尚的《Ollie》、High Street路線的《GRIND》、文青生活的《nice things.》、機車文化的《CYCLE HEADZ》，以及少女街頭時尚的《PERK》，各有不同個性與特徵的刊物。

再看《Ollie》風格轉變：

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由《GRIND》濃厚個人風格的Styling照片，到《Ollie》透徹的街頭文化探索，為MEDIUM創下高峰，兩年前出版社才迎來30周年，可惜在這個紀念性大日子時，《GRIND》與《PERK》的創刊編輯千葉琢也卻宣布離開，另起爐灶創立另一High Street風格雜誌《Silver》。



出版社代表性核心人物離開後，MEDIUM所出版雜誌表現每況愈下，加上日本出版業持續不景氣，MEDIUM雜誌頁數變得愈來愈薄的同時，也完全迷失方向，《GRIND》高不成低不就，失去了昔日高超穿搭美學；《Ollie》變成了主流街牌的Catalogue，街頭的Indie、Cult精神一去不復返。

MEDIUM其他出版物：

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MEDIUM逃不了倒閉的命運，卻想不到公司負債竟高達2.5億日元，即使一直尋找買家，可惜以日本經濟環境，最終沒有成事，而出版社位於東京3層辦公室也人去樓空，有傳MEDIUM現時作最後努力，希望力挽狂瀾將旗下雜誌轉給其他出版社繼續經營，《GRIND》、《Ollie》還有最後一啖氣，不過坦白說情況不許樂觀。