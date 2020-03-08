【Olive】少女版《Popeye》復刊？City Girls雜誌有特定復活模式

雖然紙媒寒冬依舊持續，但始終有出版社仍大膽地逆市推出紙本。 旗下擁有《Popeye》、《Ginza》、《Brutus》等著名雜誌的日本出版社Magazine House，早前將消失多年的少女時尚雜誌《Olive》再度復刊，並找來櫸坂46前成員平手友梨奈擔任Cover Girl，不過……

再度復刊的《Olive》，平手友梨奈的造型眼前一亮。（Magazine House）

作為雜誌迷，有紙本復刊當然高興，但凡事別高興得太早。

《Olive》再度登場，由設計到造型都大有回勇之勢，將她原來可愛的短髮形象塑造出時尚品味，可惜今次只是一期限定，純粹是姊妹刊物《an・an》的50周年助興活動之一，並沒有打算正式復刊。

於1982年創刊的《Olive》（Rakuten）

重溫《Olive》美麗封面：

+ 6 + 5 + 4

說《Olive》不得不《Popeye》，首先名字已關係密切，因奧莉芙（Olive）就是大力水手（Popeye）的女朋友。而1981年11月時《Popeye》附送《Olive》作試金石，當時口號「Magazine for City Girls」跟《Popeye》的「Magazine for City Boys」理念一致，可謂少女版的《Popeye》。

經過兩期隨《Popeye》附送的市場測試後，《Olive》於1982年正式創刊，雜誌封面理所當然以奧莉芙作Cover Girl。後來雜誌方針有所轉變，以法式少女風格為主調，口號也換上「Magazine for Romantic Girls」，大受市場觀迎，是80、90年代時尚少女必讀本。不過，潮流瞬息萬變，始終少女市場競爭激烈，《Olive》離不過潮流大洪流，2003年劃上句號。

《Olive》前兩次復活經過：

有趣的是，《Olive》不時重現人們眼前，2015年3月Magazine House成立70周年，《Ginza》將《Olive》作限定復活，並換上「熟女們的Olive」為主題。到了2018年1月，《Olive》第二度復活，今次是因關係密切姊妹刊物《Popeye》，該期《Popeye》以「City Girls」和「約會」為大主題，《Olive》就以少女角度大談生活潮流。所以今次《Olive》復活，已經是第三了。



「復刊」對《Olive》來說，絕對不是新鮮事，很可以每次都只是「一期限定」的附屬品，並沒有真正的復活過來。