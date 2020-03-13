【KAWS】巨型COMPANION玩擴增實境　限量25件AR雕塑跟你環遊世界

KAWS將於本月舉辦為兩星期的《EXPANDED HOLIDAY》展覽，這次藝術家更挑戰將AR科技帶展覽，以虛擬形式展出作品，更重要的是，這次的AR巨型COMPANION公仔更將降臨香港，一眾KAWS迷萬勿錯過。

去年，《KAWS: HOLIDAY》世界巡迴展第三站降臨香港，超巨型吹氣COMPANION公仔於維港飄浮，旋即成為一眾潮人打卡勝地。事隔一年，KAWS繼續Holiday系列，於本月12日至26日期間舉辦《EXPANDED HOLIDAY》展覽。不過最令一眾KAWS迷驚喜的，莫過於今次藝術家改以AR擴增實景取代實體展出，一次過將巨型COMPANION公仔帶到香港等全球12個地方展出。

本月12日至26日期間KAWS《EXPANDED HOLIDAY》將降臨香港中環海濱。（Acute Art）

這次《EXPANDED HOLIDAY》由KAWS與Acute Art 應用程式合作，Acute Art作為新型藝術平台，此前就曾和Marina Abramović、Olafur Eliasson等藝術家合作，將AR科技帶到藝術領域。而這次《EXPANDED HOLIDAY》項目，KAWS同樣用上AR科技， 一次過將COMPANION (EXPANDED)虛擬巨型飛天公仔帶到巴黎羅浮宮、紐約Time Square、東京涉谷等地。而這次COMPANION更將再次降臨香港，懸宕於中環海濱摩天輪上空。大眾只需下載打開Acute Art應用程式，到達指定展覽地點，即可觀賞到這隻巨型掩眼COMPANION。

一覽其餘COMPANION展出地：

+ 7 + 6 + 5

這次《EXPANDED HOLIDAY》除了在12個地方公開展出，當然亦少不了為收藏家而設，限量25件的AR COMPANION (EXPANDED)雕塑。買家可透過Acute Art應用程式將雕塑帶到各地，盛惠10,000美金。

項目另設限量25件的AR COMPANION (EXPANDED)雕塑已完售。(Acute Art)

除了限量珍藏版，項目亦另設有3款不同配色的AT THIS TIME (EXPANDED)虛擬公仔作公開發售，不過公開版只有最多限時一個月的保存時間。大家有興趣不妨到Acute Art應用程式，尋找一下 AR COMPANION的蹤影。