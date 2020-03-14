【Nendo】聯乘意大利老字號玩轉燈飾設計　現代家品同樣是藝術品

Nendo向來設計燈飾有一手，這次工作室與意大利燈飾品牌Flos聯手，打造Heco系列燈藝家品，設計貫徹極簡風格之餘，造型亦相當創新。

Nendo簡約家具設計一向深得民心，這次佐藤大又有新品推出，聯同意大利燈飾品牌Flos，推出有如藝術品般的Heco系列燈藝家品。

Nendo聯同意大利燈飾品牌Flos，推出Heco燈飾家品。(Flos)

Nendo燈飾設計向來奉行極簡美學之餘，亦往往顛覆大眾對燈飾的想像：2017年Nendo出品Paper Torch，將特製紙張一捲即成為手電筒甚至座枱燈。其後，Nendo亦與不同品牌合作，甚至曾與Louis Vuitton聯手設計出同樣可隨意捲起的皮革Surface Lamp。

Nendo過往燈飾設計：

+ 4 + 3 + 2

這次Nendo與Flos合作推出Heco系列家品，貫徹Nendo創新精神，打破既有燈飾造型，將不規則黑色幼身外框和球形玻璃燈罩並置，組合成儼如現代藝術裝置的極簡燈具。系列中兩組高低不一的靠牆座地燈，沒有了一般座地燈座，用家可根據個人需要直立橫放皆可，讓設計更多變、更人性化。

除了靠牆座地燈，佐藤大亦將燈具和茶几合二為一，製作出簡約實用家品。矮茶几桌面以石英岩製成，茶几相連黑色幼框腳架部份更可350度旋轉，貼合不同家居所需。