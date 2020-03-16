【新冠肺炎】LVMH出酒精搓手液？Dior、Guerlain工廠生產轉贈醫護

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）繼續在全球肆虐，尤其歐洲各國受感染人數持續上升。 作為時尚之都的法國，雖然現時疫程未有意大利、西班牙般嚴重，但同樣面對重大考驗，各界紛紛伸出援手。 法國奢侈品集團LVMH也不例外，共同為抗疫出一分力。

Louis Vuitton母公司LVMH為法國抗疫出一分力（Getty Images）

全球最大奢侈品集團LVMH，旗下除了擁有Louis Vuitton、Céline、Dior、Loewe等時裝品牌，以及Hublot、TAG Heuer等腕錶品牌外，去年更成功收購美國珠寶品牌Tiffany's & Co.，由衣飾、彩妝、香水到腕錶、珠寶一網打盡，時尚版圖不斷繼續擴大。



專注於時尚設計的同時，LVMH對社會大事同樣關注，之前巴黎聖母院失火復修、澳洲山火等事件，集團先後捐出巨款救災，至於今次新冠肺炎疫情，LVMH更在金錢以外獻出一分力。

搓手液在法國供應緊張，政府更立法打擊炒賣。（Getty Images）

負責生產酒精搓手液的三間工廠：

LVHM宣布旗下Parfums Christian Dior、Givenchy Parfums和Guerlain這三家彩妝、香水製作的廠房，將會轉為生產酒精搓手液。別誤會，LVHM並不是發災難財，推出貴價名牌搓手液，而是向法國醫護人員伸出援手，將生產的酒精搓手液免費捐給法國衛生部門，特別是巴黎的39家公立醫院。



眾所周知在疫情持續下，口罩、酒精搓手液等防疫用品一件難求，全球貨源供應極度緊張，甚至出現炒賣情況。法國不少藥房已推出限購令，每人只限購買一小樽；當地政府為打擊炒賣，亦立法規定100毫升裝的酒精搓手液，價格不超過3歐元（約26港元）。是次LVHM把工廠轉為生產酒精搓手液，相信能解決供應不足的問題。