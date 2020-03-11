【新冠肺炎】手錶日日戴　應該如何清潔消毒？亂用酒精令錶帶折壽

武漢肺炎（新冠肺炎）來勢洶洶，大家對於如何防疫自保相當關切，光看現在口罩、洗手液和具有消毒功用的75%酒精搶翻天就知道了，此外大家現在對於勤洗手的觀念也特別重視，為的就是要盡量減少接觸到病菌的機會。

如果真的非得要幫手錶消毒一下才安心的話，可以用濕紙巾、酒精棉球輕輕擦拭手錶外觀零件，不過還是要避免接觸到錶冠（Hunters Race／Unsplash）

而除了上述日常的防疫工具和觀念之外，原本我們身上可能穿戴的配件、飾品也成為關注的焦點，以手錶為例，它長時間戴在手上，隨著汗水、體溫等因素影響可能造成適合細菌滋長的環境，在武漢肺炎病菌可能充斥在空氣中的情況下，戴著手錶似乎也多了一個讓病菌可以依附的載體，這時候我們不勉會有一個疑問：平常佩戴手錶回家後要消毒嗎？又應該怎麼消毒呢？

▼▼平常佩戴手錶回家後要消毒嗎？又應該怎麼消毒呢？按圖放大看看吧！▼▼

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有些人可能會還是會對於酒精幫手錶消毒抱持疑慮，那麼還可以怎麼清潔手錶呢？

我們可以用軟刷沾一點肥皂水來輕刷錶殼和錶帶，過程中不要沾水沾得太多，同時刷洗過程也不宜時間拉得太長，而且刷完後要再盡快用乾布把手錶擦乾一遍。這樣的簡易清潔方式雖然不見得能得到顯著的殺菌效果，但至少能幫手錶適度清潔，延長錶帶的使用壽命，最後如果還是對手錶要不要消毒感到疑慮，或許在現在非常時期也可以考慮暫時不戴手錶，直接讓它可能接觸到病菌的機會降到最低。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：新冠肺炎延燒 手錶需要消毒嗎】