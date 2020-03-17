郊遊必備！TAKE & SONS功能漁夫、狩獵背心　Hide & Seek首度引入

講求機能性的戶外時裝本來就是當前潮流大熱，現在拜新冠肺炎所賜，愈來愈多市民齊齊戶外郊遊去，所以一件性能出色的戶外型單品，實在不可少。

TAKE & SONS SS20系列正式於香港發售。（TAKE & SONS）

新一季TAKE & SONS的產品都是日本原產製造。（TAKE & SONS）

TAKE & SONS是一個新穎的日牌，2016年秋冬季才誕生，今次也是被銅鑼灣的Hide & Seek看中，才首度被引入香港，因此認識這個品牌的朋友，未必太多，但品牌創立人山沢岳史，卻有着十分豐富的服裝設計經驗，自文化服装学院畢業後，就曾到時裝之都法國實習工作，回國後更昔日紅極一時的The Rugged Museum工作，The Rugged Museum乃是由《Free & Easy》（已結業）創立位於東京青山區的服飾店，主打American Traditional Style，傳統美牌以至American Casual Style日牌所推崇的那種重視用料厚實、粗獷風格和「原汁原味」的執着精神和態度，都植根設計師腦海之內。

這類Utility Vest是品牌今季的重點單品。（TAKE & SONS）

所以到2016年TAKE & SONS創立的時候，Heavy Duty那種講求耐用厚實，和追求布料使用經年的舊化美感等理念，皆被視為品牌的核心價值，然而TAKE & SONS出色之處是並沒有為了復古和正宗，就死牛一便頸地一成不變，拘泥歷史和原著，反而每每以優質的舊時代單品作為靈感，繼而應合當代人穿衣意識形態和生活態度，從而打造新舊元素兼融的單品，就例如追求中性理念，一件衣服男、女皆能穿，打破Heavy-Duty Wear以男性為主體的傳統，正是品牌一大明顯特色。

WADING VEST LIGHT VER. $3,480。（TAKE & SONS）

最新引入到Hide & Seek的WADING VEST LIGHT VER.和CLASSIC FISHING VEST，基調皆來自傳統的釣魚背心以及行山背心，卻更適合現代都市人著用，前者WADING VEST LIGHT VER.以因The North Face而馳名天下的65/35 Bayhead Cloth布料構成，65%聚酯纖維與35%綿相結合，防水、防風又高透氣性之餘，35%的綿卻又確保了Heavy-Duty Wear講求時間流逝，布料韻味舊化的核心價值，只因全然100%以聚酯纖維Polyester製造的衣服，根本就難以有舊化效果可言。

CLASSIC FISHING VEST $3,480。（TAKE & SONS）

利用上100%Ventile物料製造。（Jen To）

至於另一款CLASSIC FISHING VEST，跟從原著地具有多個容量極大的機能口袋外，更重要是利用上100%Ventile物料製造，Ventile即長纖維的棉花，是英國Shirley Institute in Manchester當年創先河開發的物料，該棉花僅佔世界棉花的2%，密度比一般純棉高很多，防水之餘，有效抵禦惡劣天氣，長期著用之下，更會洗練出唯古着真品才有的色落和舊化美感，無論當真Full Gear Outdoor造型去行山還是球鞋運動褲的潮流打扮，這類Utility Vest同樣入型入格。

Hide & Seek：銅鑼灣耀華街20號1樓