【HOKA ONE ONE】沒有EG聯乘加持　維園阿伯涼鞋能贏得潮人歡心？

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因Dad Shoes熱潮，令以跑鞋起家的HOKA ONE ONE聲價十倍，每次連聯乘鞋款甫推出便掃清。

今次HOKA ONE ONE新作是自家鞋款，不再玩大舊Chunky Shoes，取而代之是涼鞋，還要是很典型阿伯款設計，挑戰粉絲的忠誠度。

HOKA ONE ONE戶外機能鞋成功奪取時裝人的芳心：

近年法國戶外品牌HOKA ONE ONE廣受歡迎，除了有賴其專業機能性設計，贏得跑友青睞外，其「大大舊」的Chunky外型，亦迎上Dad Shoes時尚潮流，令一眾身穿Hi-End或Streetwear的時裝人，雙腳換上一對HOKA ONE ONE的Clifton和Bondi，後來再先後跟Engineered Garments和Opening Ceremony推出聯乘，前者合作版Tor Ultra更是一鞋難求，佔據大家Wish List的前列位置。

跟Engineered Garments聯乘，令HOKA ONE ONE潮到頂峰。（Stock X）

回顧更多HOKA ONE ONE聯乘：

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雖然時裝人對Ugly Skneakers接受程度極之高，但不一定所有設計都能得到廣泛認同，今次HOKA ONE ONE新推出涼鞋Hopara，則再一次測試大眾對Ugly的喜惡。畢竟HOKA ONE ONE是專業戶外起家，其出品的功能絕對毋庸置疑，索帶氯丁橡膠鞋面，配合EVA中底和粘性橡膠鞋底，而重量則只有約340克，是輕巧、舒適與安全兼備。不過，說到外觀，Hopara跟一般「維園阿伯」日常所穿的涼鞋無異，一不小心穿搭就錯恨難返。

時裝永無絕對的對或錯，從前也沒有人想過極度臃腫笨拙的Dad Shoes能夠橫行時裝界，所以難保阿伯涼鞋同樣會有這一日降臨。

Hopara設計的確很「維園阿伯」（HOKA ONE ONE）

看更多Hopara設計細節：

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