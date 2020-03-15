【經典設計】一書結集Joy Division封面變奏　Supreme外還有無數

唱片封面可說是迷你藝術品。 英國著名設計師Peter Saville現時是時裝品牌Logo的聖手，Calvin Klein、Burberry經他妙手一改，即變Modern。 而他第一件為人熟悉的設計，是替Post-Punk樂隊Joy Division首張專集《Unknown Pleasures》封面設計工作。 經過四十一年，這碟的影響力依然強勁，不只音樂界，甚至時裝、日用品都見到這經典線條。

Joy Division的《Unknown Pleasures》由歌曲到封面，都是影響力深遠。（Last FM）

Joy Division的《Unknown Pleasures》的豐功偉積已被人傳頌數十年，而由Peter Saville操刀設計唱片封面的影響力，亦從沒有停下來，他將《劍橋天文學百科全書》（The Cambridge Encyclopaedia of Astronomy）中人類發現的第一顆脈衝星 CP1919 的一百多次連續脈衝波形，轉化成黑白圖案，意外地跟Joy Division黑暗且低調的音樂一脈相承，往後的已成經典故事。

雖然Peter Saville不是首次跟UNIQLO合作，但這經典設計絕對不可缺。（UN IQLO）

早前，UNIQLO跟Peter Saville再度合作推出UT系列，當然不可缺《Unknown Pleasures》，還要是有白黑和黑黃兩種配色，其他設計只推出一款色調，可見這設計的江湖地位和受歡迎程度。

回顧更多《Unknown Pleasures》相關設計：

不過，這個世代有圖有真相，口講《Unknown Pleasures》影響力遍布各界，也不及《Divsion Of Pleasures》一書來得一目了然。

這本由瑞士出版社Everyedition推出，英國設計工作室Vieceli & Cremers編採的書籍，紀錄了各式各樣用上《Unknown Pleasures》設計的物品，當中除了大家曾見過的T-Shirt、滑板外，原來還有很多意想不到的設計，由房車座椅到連身裙，甚至紋身圖案，確實眼界大開。

《Divsion Of Pleasures》以圖片帶出《Unknown Pleasures》設計的威力（Everyedition）

另外，書中亦有一些創意改圖，如前美國總統奧巴馬、名媛Paris Hilton手持《Unknown Pleasures》唱片的照片，然而論爆炸性，遠遠不及封面中Michael Jackson身穿《Unknown Pleasures》Band Tee來得震撼，可是只要細心Fack Check，細細手指《Unknown Pleasures》於1979年面世，那年MJ已經是20歲成年人，又怎可能是Jackson 5小孩童真年代迷上Joy Division的黑暗Post-Punk之音，雖然明知造假，但Michael Jackson遇上Joy Division的課題，仍是叫人雀躍萬分。

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