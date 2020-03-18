【新冠肺炎】歐洲疫情嚴峻　CHANEL取消時裝騷　Dior聯乘AJ1延期

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）持續肆虐，令整個世界陷入近乎停擺的狀態。 繼多個品牌先後宣布暫時關閉店舖及取消活動，昨日CHANEL及Dior亦分別宣布取消時裝騷及延後商品推出的日子。

Dior Air Jordan 1自去年Dior十二月在美國舉行的Men PRE-FALL 2020時裝騷開始持續備受關注，不少潮人紛紛期待這雙萬眾期待的聯乘鞋款能夠早日登場。然而，大家要再多等一會兒了。皆因Dior有見近日疫情持續肆虐各地，決定延後Dior Air Jordan 1的推出日期。

為確保所有人的安全，我們按照當局的建議，進一步加強運輸物流的衛生及安全。考慮到不同因素，Dior決定延遲與Jordan Brand的合作，Air Dior capsule collection因此亦會延遲出售。 Nike

Dior Air Jordan 1：

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除了Dior外，另一法國傳統品牌CHANEL亦決定取消本於五月七日在義大利卡普里島（Capri）舉辦的2020/21 Cruise show。

CHANEL在今早發表的聲明中指出：

CHANEL密切注意Covid-19冠狀病毒的演變趨勢，鑑於疫情短時間內於世界各地快速蔓延，CHANEL按照當地及國際衛生部門的指引，決定將不會在五月七日到意大利卡普里島舉行2020/21 Cruise show，以此保護團隊每位成員、合作夥伴，以及客戶的安全。團隊以及客人的健康和福祉是為品牌的首要考慮因素。CHANEL正在研究以別的方式展示系列，將於不日公布展示方式。

去年的CRUISE COLLECTION，是Virginie Viard上任後首個主理的系列。（CHANEL）

2019/20 CRUISE COLLECTION：

因應歐美地區近日疫情愈趨嚴峻，多個品牌先後暫時關閉分店，多個大型年度活動如Met Gala亦宣布延期。相信短期內將會有更多品牌陸續宣布延後活動及商品推出的日子，然而，在此艱難的時刻，健康才是最重要的事呢。