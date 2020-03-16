【IKEA】宜家Knorva漁夫帽終再度上架　去年限量發售曾被炒貴12倍

瑞典家具品牌IKEA終於明白肥水不流別人田的道理，自家潮帽自己製，近日由官方證實正式推出Knorva漁夫帽。

IKEA再度發售Knorva漁夫帽。（IKEA）

瑞典家具品牌IKEA近年不時與時尚品牌合作，推出話題性及搶手度極高的聯乘系列，如去年秒速售罄的IKEA × Virgil Abloh系列，多件商品就被網民炒至天價，證明只要稍加創意，IKEA那些熟口熟面的商品亦可以成為潮物。

而其實不少潮牌早已察覺到IKEA的「潮」。回溯兩年多前，Balenciaga就在SS17系列中推出一款與IKEA經典藍色購物袋Frakta Bag狀甚相似的巨型藍色手袋，引發網上一陣熱話。繼Balenciaga推出此一「致敬」作之後，各大設計師及潮流品牌如Demna Gvasalia、Virgil Abloh、Chinatown Market亦相繼推出以Frakta Bag為基礎的變奏設計，每每亦能成為網上熱話，部份商品至今仍被炒賣。

Balenciaga曾在SS17系列，推出一款與IKEA經典藍色購物袋Frakta Bag狀甚相似的巨型藍色手袋。（Balenciaga）

過去不少品牌及設計師以Frakta Bag為靈感的設計：

+ 4 + 3 + 2

去年有傳IKEA部份歐美門市出售Frakta Bag樣式的Knorva漁夫帽，定價為$2.49美元（約$20港元），消息旋即引發一陣搶購潮。不少網民特意到官方網站搜羅漁夫帽，卻發現官網上沒有任何有關帽子的銷售資訊。經網民查證後，官方終承認Knorva漁夫帽乃屬限量商品，先到先得，售完即止，讓不少人失望而回。

眼見Knorva漁夫帽廣受歡迎，IKEA事隔多月後終於再度將帽子上架。今次IKEA肥水不流別人田，一站式由品牌自己人親自設計，並於門市及官方網站出售，每頂定價為$3.99美元（約$32港元），只有一個尺寸可供選擇。現時帽子僅於美國門市及美國區官網出售，香港區暫時未有供應，而美國區亦不會郵寄至香港區，身處香港的大家只能盼望香港區IKEA會入貨了。