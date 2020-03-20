【新冠肺炎】鐘錶界龍頭Rolex、Patek Philippe宣佈關閉錶廠

稍早釋出的信中， 勞力士首席執行官Jean-Frédéric Dufour 指出在這非常時期，勞力士不僅顧慮到員工和家人健康，也避免疫情擴散，即日起將會關閉位於瑞士日內瓦（Geneva）、貝爾（Bienne）和克里西耶（Crissier）的三間工廠，直至 3 月 27 日復工。 文：Kevin Hsiao, Kai Li（GQ Taiwan）

在這種疫情之下，高級鐘錶行業會面臨什麼樣的衝擊，錶展停辦、銷售急凍等等，這次連龍頭勞力士的生產也即將受到影響！就在COVID-19（武漢肺炎）全球淪陷之際，停工以保護員工健康安全似乎成了歐洲各國不得不採行的手段。而早前勞力士首席執行官 Jean-Frédéric Dufour 也向旗下員工發出停工聲明，宣布關閉三間工廠 10 天，等待疫情舒緩並再斟酌復工。

就在COVID-19（武漢肺炎）全球淪陷之際，停工以保護員工健康安全似乎成了歐洲各國不得不採行的手段。而今天勞力士首席執行官 Jean-Frédéric Dufour 也向旗下員工發出停工聲明，宣布關閉三間工廠 10 天，等待疫情舒緩並再斟酌復工。（Unsplash@Anastasia Dulgier）

稍早釋出的信中， Jean-Frédéric Dufour 指出在這非常時期，勞力士不僅顧慮到員工和家人健康，也避免疫情擴散，17/3起將會關閉位於瑞士日內瓦（Geneva）、貝爾（Bienne）和克里西耶（Crissier）的三間工廠，直至 3 月 27 日復工。 Jean-Frédéric Dufour 寫道：「我很確定這段艱難日子將會過去，我們將會以嚴謹態度以對，並致力於穩定情勢，並在最好的環境下繼續追求卓越。」

當然，對於原本就在等候名單上的勞力士客戶來說這個消息簡直是晴天霹靂，而對於市場上原本就已經奇貨可居的勞力士錶款——好啦，就是說水鬼，它的超定價情況一定會愈來愈激烈，連帶也有可能會刺激中古市場行情；繼勞力士之後，因應瑞士的疫情我們相信有可能會有錶廠跟進停工，這無疑對於高級鐘錶市場會是再一記打擊，從生產端到零售無一倖免。

COVID-19 重創歐洲，瑞士截至17/3共 2,330 人確診，18 人死亡。瑞士政府也在 3 月 16 日勒令所有餐廳、娛樂場所、公司和商店歇業至 4 月 19 日，以確保疫情不再迅速傳染。

【相關文章．按圖率先預覽：【武漢肺炎】世衞顧問：全球最終可能有三分二人口受感染​​】

+ 13 + 12 + 11

＊最新更新

遺憾的是，無獨有偶就在台灣時間3/18號，向來被全球錶迷奉若神明的錶王Patek Philippe與新銳品牌Hublot也都各自透過官方社群媒體宣布，為了保護員工與家人的健康安全，即日起將全面暫時關閉錶廠與生產線，以應付武漢肺炎造成的重大影響。不過，與勞力士不同的是，PP官方有強調，根據疫情發展，調整重新開放時間。

言下之意的背後，我們或可解讀成假使到今年年底前，武漢肺炎疫情再不受到有效控制，瑞士鐘錶業不僅會失去另外兩個重要的消費大戶——歐洲與北美州（中國市場基本上已經……）其無法轉嫁的銷售、行銷、店租及人事成本等龐大壓力，恐將成為瑞士高級鐘錶業30年來所遭遇的最大危機。

向來被全球錶迷奉若神明的錶王Patek Philippe與新銳品牌Hublot也都各自透過官方社群媒體宣布，為了保護員工與家人的健康安全，即日起將全面暫時關閉錶廠與生產線，以應付武漢肺炎造成的重大影響。（IG@Hublot）

延伸閱讀：

精品動員防疫，LVMH 集團宣布：「香水工廠生產乾洗手，捐贈公衛機構！」​

疫情讓你生活很不方便？這「五樣好物」幫你解決隨身消毒、不能出門看電影等等困擾！​

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：武漢肺炎衝擊瑞士高級製錶！繼勞力士後，錶王PP即日起將全面暫時關閉錶廠與生產線】