【太空也入樽2】首批劇照流出極轟動　占基利等經典角色確定登場

由《搞乜鬼奪命雜作5》（Scary Movie 5）導演 Malcolm D. Lee執導；勒邦占士（LeBron James）、Don Cheadle及Sonequa Martin-Green主演的《太空也入樽2》（Space Jam 2）將在美國時間明年7月尾上映。近日，網上流傳出電影首批劇照。雖然該批劇照質素不佳，但卻在網上引起一遍哄動。

《太空也入樽》在1996年上映，而第二集將在25年後上映。（《太空也入樽》劇照）

《太空也入樽》（Space Jam）早在1996年由華納兄弟發行，並由米高佐敦（Michael Jordan）主演。除此之外，電影還有《Looney Tunes》的賓尼兔及其他卡通人物登場。今年華納除了安排卡通人物與勒邦占士較量外，還把他們旗下的經典角色加入這大家庭。

在《太空也入樽》出現的《Looney Tunes》卡通角色都會在《太空也入樽2》中亮相。（《太空也入樽》劇照）

有外國傳媒早在劇照流出前已經報導，華納兄弟將找來多位經典角色客串《太空也入樽2》。直到日前流出的片段可以證實，《變相怪傑》中的The Mask、小丑、《綠野仙蹤》中的西國魔女（Wicked Witch of the West）及《小丑回魂》系列電影中的跳舞小丑Pennywise及《哈利波特》（Harry Potter）系列電影中的佛地魔等經典反派將在《太空也入樽2》中亮相。

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除此之外，該報導續指出，華納兄弟有意找新版《蝙蝠俠》的羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）及Zoë Kravitz以蝙蝠俠及貓女造型登場。另外，據報導Henry Cavill飾演的超人也在客串名單中，唯目前一切有待官方確定。今次華納兄弟花盡心思，或者有意把《太空也入樽2》變成《挑戰者1號》，讓影迷尋找彩蛋。