二手名牌權威網站公布排行榜　LV、Gucci外2020年最保值手袋是？

購買名牌產品除了考慮款式是否合心水，有部份女生更會考慮其保值程度、於二手市場的價值。 近日，知名二手名牌購物網站Vestiaire Collective就去年的數據整理出各方面的二手市場概況，以及2020年的流行款式預測，而當中的「2019最暢銷款式」就絕對值得大家參考。

名牌二手市場再也不僅只得數個品牌擠身於排行榜，網站Vestiaire Collective公布Gucci於二手市場的需求亦十分大，銷售額佔網站三成，增長率近30%，亦首次成為最暢銷品牌；然而「2019最暢銷款式」，當然亦包括Gucci的手袋。

Gucci GG Marmont

Gucci GG Marmont為「2019最暢銷款式」之一。(kristina_tsymlyanskaya@Instagram)

GG Marmont一向都是Gucci的熱賣款式，其簡約又具有高辨識設計深得女生喜愛，於街拍的曝光率極高。GG Marmont為翻蓋袋款，袋身具有雙G Logo金屬扣配件，亦是其亮點之一，配合粗金屬鏈帶，甚有復古氣息，而且鏈帶更可自行調節以肩揹袋或手挽袋形式使用，高貴又方便。

Louis Vuitton Speedy

Louis Vuitton Speedy深得女生喜愛。(erikawang@Instagram)

Louis Vuitton Speedy也是「2019最暢銷款式」之一，旅行袋袋款誕生於1932年，當時命名為Express，採用經典的Monogram帆布製成，而且尺寸僅只有30cm；直至1965年，LV的創始人Henri-Louis Vuitton為Audrey Hepburn特別訂製出更輕巧迷你的款式：Speedy 25，配合皮革卷邊手柄及標誌刻紋掛鎖設計，成為了日常款式，直至現在，Speedy亦提供35cm與40cm的款式，方便不同女生的需要。

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更多Vestiaire Collective公佈的「2019最暢銷款式」：

Hermès Carré 90 silk silk handkerchief

Hermès Carré 90絲巾配合藝術圖騰設計，亦見精緻。(otricko@Instagarm)

「2019最暢銷款式」當中，Hermès的出品亦佔其一，不過並不是大家熟悉而且一袋難求的手袋，而是另一標誌產品：Carré 90絲巾。Hermès於1937年推出第一款絲巾，絲巾以100%真絲縫製，質感絲滑柔順，方形絲巾配合藝術圖騰設計，亦見精緻。加上，絲巾屬非常百搭實用的單品，除用來配襯不同服裝，點綴造型展現優雅感及增加層次感，也可將絲巾綁於手袋之上，成為素色手袋的亮點。

另外，Vestiaire Collective亦按現時網站上的表現，列出兩款手袋，預測將能成為2020年最受歡迎的款式：

（資料來源：Vestiaire Collective）