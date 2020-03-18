【Nike聯乘Levi's？】牛仔褲結合運動棉褲　拼接出被秒殺趣味設計

歐洲時尚品牌BLESS一向很多新奇鬼主意。 近日再次以Levi’s牛仔褲及Nike運動棉褲，打造出一條別出心裁的「新」褲子。

（matchesfashion）

極富創新精神的歐洲潮牌BLESS，設計向來大膽，經常透過拼接剪裁創作出乎意料的設計。

去年五月，BLESS便以Nike運動棉褲及Levi's牛仔褲設計出一條別開生面的Denim Overjoggingjeans Lounge Pants。褲子前面是Nike灰色運動棉褲，再於後方拼接上Levi's深藍牛仔褲，意想不到的組合竟拼湊出無限趣味，定價$845美元（約$6600港元）的褲子火速售罄。

有見及此，BLESS乘勝追擊，於去年八月再度加推The BLESS No 65 Overjogging Trackpants。褲子來自「Not That I Can’t Wait for It」系列，與上次的設計一樣，今次BLESS同樣以Nike運動棉褲及Levi's牛仔褲拼接而成，不過這次就採用較為淺色的Vintage洗水Levi's牛仔褲，加上Levi's簽名式的紅字紙皮pull tab，藉此加強玩味。

近日BLESS再一次延續設計概念，分別以米色及黑色的Nike運動棉褲及Levi's牛仔褲，打造出一式兩款的Upcycled jersey and denim track pants。與過去一樣，褲子前方以印有Nike標誌的運動棉褲製作，後方則以注有Levi's的簽名式紅字紙皮pull tab，素色的定調讓褲子的趣味更為低調。

而這兩條定價為$531美元（$4,291港元）的褲子亦同樣一票難求，上架後便已火速售罄。不過相信BLESS將於不久再度推出Nike x Levi's的變奏款式，有興趣的朋友到時記緊早點入手。