Billy Porter｜面對歧視不應安份　以親身經歷起一場性別世代革命

誰是比利波特？他是美國著名的百老匯演員、非裔出櫃同志，他在 2018 年美國準大法官性侵案中，揭露自己童年曾遭繼父性侵的經歷，聲援福特教授，他要世界看到作為少數族群，應該要不安份，也製造騷動，在性別的戰場上，你該憤怒，讓所有人看見你的革命。

每年五月，全球粉絲引頸期盼的盛典，就屬這場時尚界的奧斯卡——紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）。

許多人就盼名人在紅毯上出奇招，然而隨著新冠肺炎（武漢肺炎）疫情升溫，美版《Vogue》總編輯 Anna Wintour 宣布今年的展覽《About Time：Fashion and Duration》與晚宴將無限期延期，不少粉絲表示理解，卻也覺得無奈可惜。

我想，要說感到可惜的人，必定得提到這位每次在紅毯上火力全開的百老匯演員比利．波特（Billy Porter），如果你有稍稍關注 Met Gala，必定忘不了去年他被六個人抬進場、化身埃及豔后的出場方式。

為何會說比利．波特感到可惜呢？相信沒有人能比他，更會利用時尚場域，宣示他的政治意圖——突破性別疆界、挑戰社會的二元論定說。

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每一次的行動，都意在製造騷動

首先，誰是比利波特？

他是美國著名的百老匯演員，也出演過不少電視劇，例如 2018 年引發大眾討論的影集《豔放80》，重現 1980 年代非裔同志、跨性別族群的處境，比利波特因為這齣劇，奪下 2019 年艾美獎劇情類最佳男主角。

作為一位非裔出櫃同志，他在 1980 年進入荷里活時，深深感受到影視產業對於同志／非裔族群的不友善。他在 New Yorker Festival 上提到，當時影視界只想找三種非裔演員：像是元老一樣的 James Earl Jones、性感的 Denzel Washington，或者像是小丑一樣的 Eddie Murphy。然而他什麼都不是。

不單單是影視，音樂界也是。他曾直言，影視音樂是個極度恐同的產業：「這個產業試圖改變我，來讓我身邊的人感到自在。」為了討口飯吃，他只得隱藏自己真實的樣子，才能得到工作機會。然而，他也發現了藝術與劇院，是能夠幫助他真正擁抱自己的地方，於是他開始在音樂劇上深耕，並且開始為 LGBTQ+ 議題而發聲。

也因為從小受母親與奶奶時髦打扮的影響，他對時尚展現極高興趣，每一次在頒獎典禮、紅毯上，你都能看見他企圖挑動社會最敏感的神經，譬如穿上高跟鞋與長裙禮服現身：「穿上高跟鞋，讓我感覺到前所未有的陽剛力量，這讓我深深感覺到解放自己是非常有力量的。」

他在接受 Vogue 專訪時表示：「我的目的，是讓每一次出場都展現政治藝術，我要去挑戰大眾的期待：什麼是陽剛？怎麼定義？女性現在能穿上褲裝，但當男性穿上裙裝，所謂的包容就消失了。」

「這個產業假裝很多元包容，但是演員不敢做自己，因為一旦樣貌不在他們的期待裡，就會被直接歸類成陰柔。然後作為陰柔的人，你不能獲得需要展現陽剛的工作，不能拿到英雄的角色，這是事實。」

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在 #Metoo 這場戰爭中，你該憤怒，你更該說出憤怒

他在戲劇與時尚場域，為性小眾而戰，更為女性而戰。

2018 年 10 月 31 日，比利波特在 out 上發表一篇文章，揭露自己童年曾遭繼父性侵的經歷，聲援美國準大法官性侵案中的福特教授。

「250 磅的繼父用他的生殖器，對著我的臉性侵，你說這樣的細節夠了嗎？這些回憶夠『可信（credible）』嗎？還是因為已經是太久以前的事情了所以不重要，因為我不記得他用什麼樣的姿勢傷害我？……」 「當這些怪物不斷被賦予神聖的位置，甚至爬到最高殿堂，有權立法管束我們的生活，我們還不斷忍受大眾嘲笑、羞辱這些歷經暴行的受害者……夠了，該停止了，我說該停止了！」

40 多年來，比利波特帶著創傷前進，他在福特教授一案輿論四起時，選擇揭露自己的童年，反對這個社會再一再檢討受害者。他知道，闡述一段痛苦的遭遇需要有多大的勇氣，而他更希望每個人，能夠了解、同理倖存者們，是多麼努力的在求助。

我們不能也不該只作旁觀者。

比利波特讓自己的身體作為武器，每一次出場，都非常刻意，你說他譁眾取寵也無所謂。搏版面，其實就是一種行動展現，在歷經那個被迫噤聲的年代，比利波特不願再安靜，他要世界看到作為少數族群，應該要不安份，也製造騷動，在性別戰場上，你該憤怒，讓所有人看見你與你這一世代的革命。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「大家假裝包容，但沒人敢做自己」演員比利波特穿著浮誇，為反抗社會性別歧視與暴力】