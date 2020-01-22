【Awkwafina】出爐金球獎影后「不怕醜」：討厭自己令我腳踏實地

亞裔演員奧卡菲娜（Awkwafina）拿下第 77 屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角，一起來看看她的故事。

我想把這個獎獻給爸爸——威利（Wally）。爸，我就跟你說我有工作了。 奧卡菲娜（Awkwafina）

早前，第 77 屆金球獎頒獎典禮在美國加州洛杉磯舉行。藉著《別告訴她》這部電影，亞裔演員奧卡菲娜（Awkwafina）奪下此屆音樂喜劇類最佳女主角，更值得一提的是，她是金球獎首位獲得電影類最佳女主角的亞裔演員。

她是金球獎首位獲得電影類最佳女主角的亞裔演員。（IG@awkwafina）

「太棒了，謝謝你們。如果之後過得不是很好，我可以賣掉它（獎盃）所以很棒。」她在接下金球獎獎盃後開玩笑道：「⋯⋯我要謝謝王璐璐，我們最棒的導演，你給了我一生中最重要的機會，你教會我許多事⋯⋯還要謝謝我的奶奶，她是我最好的朋友，養育我的女人。還有我的母親 Tia，我一直相信你在天上看著我，希望此刻也是。」

你對奧卡菲娜或許不陌生，譬如《盜海豪情：8美千嬌》裡機智的扒手、《我的超豪男友》女主角身邊有點瘋瘋癲癲的好姐妹，同時，她也是一位饒舌歌手、網路節目主持人。

這位有著多元面貌的演員，天生帶有喜感，講起話來機智逗趣，一開口就能讓人大笑。然而，在獲得金球獎音樂喜劇類最佳女主角以前，她也曾經因為外貌而遭受批評，並且內心一直有解決不了的焦慮。

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每天有點討厭自己，是沒關係的

奧卡菲娜曾經在接受過 Variety 的專訪時說到，她最大的焦慮，就是在成長過程中，並不知道自己想要成為什麼樣的人：「我真的不知道。我從來不覺得自己聰明到可以當太空人什麼的，我覺得我就是什麼都很普通的人。」

然而在她四歲、母親過世之後，她漸漸發現，原來自己是個喜歡逗別人笑的人：「我就是喜歡逗笑別人，我一直是班上的小丑，從來不覺得丟臉，我會為了逗別人笑，做出任何事。」

自 2012 年推出歌曲〈My Vag〉之後，奧卡菲娜逐漸抓住大眾的視線，之後又陸續參與《盜海豪情：8美千嬌》、《我的超豪男友》，得到觀眾們的肯定。然而她卻表示，自己很難坦然去接受成功。

「我不知道那種感覺是什麼，大概抓到一點感覺時是在《盜海豪情：8美千嬌》⋯⋯」她說自己常常在拍戲時想：「天啊，我在這裡做什麼？我真的能夠達成別人的期待嗎？」

諸如此類的自我質疑不斷在每一次的機會中出現，困擾著她。直到後來與脫口秀朋友聊天，她才知道，自己或許就是冒牌者症候群（imposter syndrome）。但是她選擇不去減少自己的焦慮，而是學著去接受這股焦慮。

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我會一直是冒牌者症候群，我會一直有點點討厭自己，也可能每天都多討厭一點。但是我覺得這樣很好，它讓我腳踏實地，因為你的人生不可能永遠都是勝利。 奧卡菲娜（Awkwafina）

I’ll always have imposter syndrome. I’ll always hate myself a little bit, maybe a little bit more every day,” she said with a laugh. “But I think a good amount of it is good to keep you on the ground, because you don’t want to just be like, ‘I’m winning!’ 奧卡菲娜（Awkwafina）

她始終用幽默詼諧的角度去面對各種負面情緒，好吧，我有點焦慮、有點恐懼，那麼討厭自己其實也不是那麼嚴重，換個方式想，說不定人生就是需要些「負面情緒」來讓自己活得現實。

而她也帶著這股樂觀，面對成長過程中的各種批評。

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生活中的困難，就用搞笑去面對吧

前陣子奧卡菲娜為了宣傳電影《別告訴她》 接受專訪，影片出現在中國網站上，然而沒有人在乎她說了什麼，只是不斷留言攻擊外貌，要她滾回家，諷刺她「有可能整形成功嗎？」

而在她的成長過程中，也時常因為東方的面孔，而受到歧視，還有被刻板印象壓抑長大。即便如此，從過去奧卡菲娜的言論中，我們可以看見這樣一位在美國長大的亞裔女性，學著讓自己變得強壯，並且知道自己有力量，她就曾經說過：

我記得和奶奶一起看趙牡丹節目的時候。她是我的英雄，不只因為她很有趣，因為她讓我知道，做自己是很 ok 的一件事，作為一位黃皮膚的女孩，一樣可以是個強壯又勇敢的女人。 奧卡菲娜（Awkwafina）

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在奧卡菲娜獲獎後，你看見這樣一個女人的故事，是她帶著這份堅定，在好萊塢走出一條屬於自己的路，同時也大膽嘗試她愛的音樂，無論其他人如何攻擊，她用機智化解，同時保有堅忍的精神，做自己想做的事情。

第 77 屆金球獎，我們看見了一位亞裔影后的誕生，也看見了一個多元化的女性面孔，或許她不是那麼堅定、自信，但是她選擇用各種樂觀幽默的角度，去化解各種不自信、外界的質疑與批評。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：你該重新認識這位亞裔影后奧卡菲娜：每天有點討厭自己，也是沒關係的】