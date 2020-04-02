【Timberland】黃色高筒靴永不過時　背後環保概念與潮流與時並進

無論鞋櫃如何汰舊換新，那雙 Timberland 黃靴從來不曾缺席過，它經得住你的挑剔，耐得了時間的淬鍊，也扛得起世代的更迭，1973 年美國北方的伐木工人穿著 Timberland 黃靴火裡來水裡去，40 多年後的今日，我們將 Timberland 做為穿搭常備軍，並且沒有讓它退席的打算。

這個世紀像是被調快了速率，每一件事情都是以倍數在進行，品牌雨後春筍的速度亦是，但縱使新創品牌猶如過江之鯽，Timberland 依然是大家的靴款首選，如果 Timberland 黃靴尚未出現在你的鞋櫃裡，瞭解 Timberland 以下欠買的 5 個理由，你會爽快再入手一雙靴子，且無須為此有半分心虛。

▼按圖放大看 Timberland 黃靴成熱捧的5個理由，下文有更詳盡解釋！▼

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理由一：防水耐操，大膽破格，零成分人體有害物

如前言所及，最初 Timberland 即專為伐木工人設計出防水耐操的靴子，經典黃靴也因此而生，時至今日依然炙手可熱，除了防水耐操的特色，你不會在任何一雙 Timberland 鞋靴中找到對人體有諸多害處的聚氯乙烯（PVC），而本季新款黃靴也以撞色展現 Timberland 大膽破格的精神，讓穿搭更為聚焦。

【理由一：防水耐操，大膽破格，零成分人體有害物】（Dappei授權使用）

理由二：香港氣候首選服飾，環境有害物絕對禁止

除了靴款，Timberland 對於服飾單品的標準也一如靴款講究，此套以原色丹寧工褲搭上萬用白 TEE，單寧工褲的多口袋設計讓簡單搭配瞬間有型，外搭的小麥黃軍風外套不僅與鞋款相呼應，也讓整體潮流感激升，俐落襯衫領、可調整束口袖口、充滿個性的反光條，對於台灣的機車族無非是絕佳選擇。此套也在小麥黃軍風外套內搭一件黑色連帽休閒外套，增加層次感之餘，也更能因應香港多變的天氣。

Timberland 對環境的重視一直是有目共睹的，除舉辦淨灘、植樹等多樣讓地球「無痕」的環保活動，也實踐在製作過程當中，其鞋靴及服飾絕不含難以在環境中分解的全氟化合物（PFC）。

Top：白色休閒風格短袖圓領 T 恤​｜Bottom：單寧藍個性風格工作褲 | Outer：小麥黃軍風反光帶外套 ｜Shoes：小麥黃磨砂革休閒中筒靴（Dappei授權使用）

理由三：機能與好看不是選擇題，100 % 公平貿易棉花

本季新款撞色黃靴也推出女款，女生搭配起來帥度絲毫不遜色，此款楦頭較寬為亞洲版型，在著用上更為舒適，靴筒適當高度免除女生最擔心靴子顯腿粗的困擾，防水的皮革與內裡讓雙腳在潮濕多雨的環境中有雙層防護，保持雙腳乾爽。

Timberland 服飾 100% 採用永續來源或公平貿易棉花，此套棉質短裙及 TEE 便十分親膚，觸感極佳，讓你在進行休閒活動時有最舒適和放鬆的衣著感受，外搭的葉綠色派克外套，短版剪裁優化整體比例，防水又防風的面料是戶外穿搭的不二選擇，Timberland 從來都不需要你在機能與好看之間為難。

理由四：服飾多變百搭，回收材質物盡其用

大地色系、中性是我們對於 Timberland 的印象，但其實 Timberland 也有許多柔美的服裝及鞋款，此套便以知性的水藍條紋襯衫裙外搭連帽上衣，襯衫裙前短後長的設計為穿搭增添變化不呆版，黑色連帽上衣與粉色靴互相制衡，讓穿搭在帥氣與甜美之間達到完美平衡。

襯衫裙能夠做出十分多樣的變化，除了如圖中示範搭上連帽上衣營造層次感，亦能單穿並用細皮帶或腰包抓出腰線，更可以做為上身單品搭配，一件多穿的高 CP 單品怎能輕易放過。

此雙淺粉紅中筒靴的色調淡雅細緻，恰好的粉像是春季裡的一朵櫻，喜歡淡色系的話不妨入手此色，Timberland 的鞋款皆含有可回收、有機、再生材料，盡最大努力降低汙染可能，為環保盡心。

此雙淺粉紅中筒靴的色調淡雅細緻，恰好的粉像是春季裡的一朵櫻，喜歡淡色系的話不妨入手此色（Dappei授權使用）

理由五：製程汙染嚴格控管，和 Timberland 一起當環境英雄

現在環境破壞有增無減，沒有人是局外，Nature Needs Heroes，而 Timberland 一直將環境保護視為品牌責任，所有鞋款及服飾的皮革來源，都以最嚴格的標準控制製革過程產生的汙染，甚至將每雙鞋的揮發性有機物使用降低至每雙 42 公克，當你擔心自己購物的同時也助長了環境汙染之時，Timberland 早已為你當地球的英雄。

時尚產業是環境殺手是不可抹滅的事實，但 Timberland 在環境保育的耕耘值得所有品牌學習，而身為消費者的我們，能夠做的就是支持這樣環境英雄的品牌。

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原文：就是要穿到世界的盡頭！解析 Timberland 黃靴欠買的 5 個理由，讓你毫不猶豫再收一雙靴子！

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