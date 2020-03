【Off-White × Nike】 品牌聯乘無數　盤點10對最具話題性的潮鞋

先別說 Nike 真的很會賺錢了(大家都知道),光是能搶先與這些人簽約合作,就展現了對流行文化的絕佳洞察力,其中 Off-White 主理人 Virgil Abloh絕對是 Nike 慧眼識英雄的最佳應證,不但其聯名鞋款「The Ten」成了球鞋圈一大經典,Virgil Abloh 之後更被延攬至 Louis Vuitton 擔任創意總監。Nike 與 Virgil Abloh 雙方接下來又會有哪些影響流行趨勢的重磅合作?不禁令人相當期待。

▼▼▼按圖放大看Nike X Off-White聯名推出最有話題性的10雙鞋▼▼▼

說到 The Ten 系列,稱它是球鞋近代史最偉大的發明不為過吧?設計上,其腦洞大開的解構與刻意不拆的吊牌(Zip-Tie),大大改變了人們對球鞋流行的想像;行銷方面,一雙接著一雙不間斷的發售方式,讓該系列至今依舊持續占據熱搜關鍵字(價格也被炒到居高不下),你可以說他老梗,但新鞋一出,Come On~你還是會忍不住關注吧!不過 The Ten 系列從 2017 年 8 月第一雙,到現在也已經發了超過 31 款不同配色與款式,讓人看了眼花撩亂、小鹿亂撞, 不過相信也不是每一雙都能輕易入你眼,以上編輯整理出近 3 年根據個人喜好覺得「最好看的 10 雙 The Ten 」,看看有跟你的名單相符嗎?

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】