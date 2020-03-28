Stussy×Nike｜Travis Scott率先展示聯乘跑鞋　雙logo加強視覺感

發跡自1980年代的Stussy是著名美國西岸潮流品牌，和Nike有著長期的合作關係，這次兩個擁有深厚文化底蘊的品牌，終於要再次攜手推出聯名系列。該系列將以復古鞋款Nike Air Zoom Spiridon Caged 2為中心，帶來兩款配色以及多件服飾單品，並且就連「帶貨鞋王」Travis Scott也搶先上腳，一起來看看該系列的特色吧！

該系列將以復古鞋款Nike Air Zoom Spiridon Caged 2為中心，帶來兩款配色以及多件服飾單品，並且就連「帶貨鞋王」Travis Scott也搶先上腳，一起來看看該系列的特色吧！（IG@travisscott）

本次採用的Air Zoom Spiridon Caged 2是一雙擁有強烈視覺感的慢跑鞋，共推出黑、米兩色。黑色款使用大量的網眼布與反光面料製成，米色款同樣採用網眼布，不過，反光面料則是換成帆布增加復古感，最後再將「Stussy」字樣注入鞋頭、鞋舌以及後跟處，增加聯名辨識度。服飾部分，雙方以休閒主題為主，融合Nike Swoosh Logo與Stussy草寫Logo，帶來大學T、長袖T-Shirt、棉褲以及大型Tote Bag。

Stussy X Nike聯名系列，預計將於3／28在香港、雪梨、首爾、吉隆坡、台灣等Stussy專賣店發售。另外，由於美國、加拿大、歐洲門店受到新冠肺炎（COVID-19）影響，實體店面暫不開放，僅會在Stussy官網提供商品。

+ 4 + 3 + 2

與此同時，由Travis Scott設計的Nike Air Max 270 React，日前再度傳出發售資訊，其中，這雙以Air Max 270 React為主軸的鞋款，加入多個Travis Scott常見的設計，像是注入米色、咖啡色、棕色，以及異材質拼接、仙人掌傑克（Cactus Jack）標誌等設計，並預計將於4／10正式登場。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】