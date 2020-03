跑鞋時尚｜HOKA ONE ONE背後為「飛越地表」　獨特美感兼備功能性

時刻關注穿搭媒體與型人 #ootd 的朋友們,想必或多或少都曾見過以下即將為各位介紹的這個品牌鞋款,起源於 2009 年的法國,HOKA ONE ONE 在短短數年內,便勢不可擋地迅速竄紅。一反近年各大品牌流行赤足、薄底的設計趨勢,HOKA ONE ONE 最為人稱道的便是厚實卻又極輕量化的中底,獨特外型使它除了縱橫賽場,更成為潮流圈的新寵兒,本次就讓我們一起來了解 HOKA ONE ONE 的魅力吧!

HOKA ONE ONE 在 2009 年由法國超馬跑者 Nicolas Mermoud 及 Jean-Luc Diard 成立,兩人曾在知名法國運動裝備公司 Salomon 共事,為了打造一雙能使跑者面對各大高強度賽事與地形的挑戰,跑步時宛如飛翔、又有優異緩震穩定性,可以保護足踝的頂級跑鞋,HOKA ONE ONE 因應而生。品牌名稱出自毛利語,意為「飛越地表」(fly over the earth),因此,正確的讀音應為 HOKA O-Ney O-Ney(歐內歐內),可別讀錯啦!

受到兩位創辦者身為跑者的經驗,以及曾於運動品牌工作的經歷所影響,他們一改近年各大運動鞋品牌著重於赤足、編織科技的趨勢,選擇以著用者的角度思考。因此,我們可以看到 HOKA ONE ONE 的鞋款一反常態,採用輕量化的厚底,完整包覆腳掌,藉此達到最佳的緩震穩定效果,同時搭載新科技材質,腳感 Q 彈舒適。

初看 HOKA ONE ONE 鞋款,你或許會被它厚重的外觀所震懾,然而實際著用後,輕量化材質卻有效地杜絕笨重累贅,不論上下坡都能輕鬆自在。如此大膽而特立獨行的設計理念,卻使 HOKA ONE ONE 一舉成名於全球的各大競速賽事,如超馬、越野跑、三鐵……等賽場上,都能看到各種 HOKA ONE ONE 鞋款的身影。

而 HOKA ONE ONE 的影響力不僅只在賽場上發酵,由於其機能性外型、罕見的厚底與復古的鞋面設計,正好契合近年軍工裝與機能性服飾在潮流界持續增溫的熱潮。因此,不論是高筒的 Tor Ultra Hi 2 WP 款式,抑或是經典的路跑鞋 Clifton 6,對於這一雙雙細節滿滿、著用舒適,而外型又性格獨具的絕佳鞋款,還有誰能無視它的魅力呢?

Dappei 結語:

不論是注重功能性的跑者、運動員,或是欣賞其獨特美感的穿搭者,HOKA ONE ONE 的美,值得你親身體驗!

