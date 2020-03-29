跑鞋時尚｜HOKA ONE ONE背後為「飛越地表」　獨特美感兼備功能性

時刻關注穿搭媒體與型人 #ootd 的朋友們，想必或多或少都曾見過以下即將為各位介紹的這個品牌鞋款，起源於 2009 年的法國，HOKA ONE ONE 在短短數年內，便勢不可擋地迅速竄紅。一反近年各大品牌流行赤足、薄底的設計趨勢，HOKA ONE ONE 最為人稱道的便是厚實卻又極輕量化的中底，獨特外型使它除了縱橫賽場，更成為潮流圈的新寵兒，本次就讓我們一起來了解 HOKA ONE ONE 的魅力吧！

HOKA ONE ONE 在 2009 年由法國超馬跑者 Nicolas Mermoud 及 Jean-Luc Diard 成立，兩人曾在知名法國運動裝備公司 Salomon 共事，為了打造一雙能使跑者面對各大高強度賽事與地形的挑戰，跑步時宛如飛翔、又有優異緩震穩定性，可以保護足踝的頂級跑鞋，HOKA ONE ONE 因應而生。品牌名稱出自毛利語，意為「飛越地表」（fly over the earth），因此，正確的讀音應為 HOKA O-Ney O-Ney（歐內歐內），可別讀錯啦！

品牌名稱出自毛利語，意為「飛越地表」（fly over the earth），因此，正確的讀音應為 HOKA O-Ney O-Ney（歐內歐內），可別讀錯啦！（IG@hokaoneone）

受到兩位創辦者身為跑者的經驗，以及曾於運動品牌工作的經歷所影響，他們一改近年各大運動鞋品牌著重於赤足、編織科技的趨勢，選擇以著用者的角度思考。因此，我們可以看到 HOKA ONE ONE 的鞋款一反常態，採用輕量化的厚底，完整包覆腳掌，藉此達到最佳的緩震穩定效果，同時搭載新科技材質，腳感 Q 彈舒適。

初看 HOKA ONE ONE 鞋款，你或許會被它厚重的外觀所震懾，然而實際著用後，輕量化材質卻有效地杜絕笨重累贅，不論上下坡都能輕鬆自在。如此大膽而特立獨行的設計理念，卻使 HOKA ONE ONE 一舉成名於全球的各大競速賽事，如超馬、越野跑、三鐵……等賽場上，都能看到各種 HOKA ONE ONE 鞋款的身影。

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而 HOKA ONE ONE 的影響力不僅只在賽場上發酵，由於其機能性外型、罕見的厚底與復古的鞋面設計，正好契合近年軍工裝與機能性服飾在潮流界持續增溫的熱潮。因此，不論是高筒的 Tor Ultra Hi 2 WP 款式，抑或是經典的路跑鞋 Clifton 6，對於這一雙雙細節滿滿、著用舒適，而外型又性格獨具的絕佳鞋款，還有誰能無視它的魅力呢？

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Dappei 結語：

不論是注重功能性的跑者、運動員，或是欣賞其獨特美感的穿搭者，HOKA ONE ONE 的美，值得你親身體驗！

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原文：還不知道 HOKA ONE ONE？近年話題性最高的新興跑鞋，再不追就來不及啦！

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