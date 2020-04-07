【抗疫紓壓】LV推撲克牌骰子組　專屬皮套、骰子印經典Monogram

近期 COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，各國皆宣導能夠在家就盡量待在家，減少不必要的聚會以免太多人群聚增加疫情蔓延的可能，甚至連不少公司也順應政府的宣導改為在家工作，因此長時間在家能夠幹嘛成了時下大家最在意的事情。 文： Amber Chiu（GQ Taiwan）

追劇看電影之外，遊戲也是大家能夠消耗時間的娛樂之一，無論是線上的電玩或者是線下桌遊類型越來越多人入手，好更有趣的度過這次的疫情之戰。而精品市場可不只做做包包衣服，不少頂級精品像是LV、愛馬仕、Chanel一直都有推出遊戲小物系列商品，好比去年引起一陣炫風的香奈兒籃球、LV彩色透明疊疊樂，甚至還曾經出現過麻將組！有時比起包包，這些有趣的精品周邊更是讓人搶翻天，買來收藏抑或是真的使用的也大有人在！

Louis Vuitton繼疊疊樂之後，再度推出新系列遊戲小物——撲克牌及骰子組！撲克牌背面印上Louis Vuitton字樣，正面則是經典的四色花樣結合Logo，重點則是在撲克牌專屬的皮套！以LV經典的名片信封卡夾為設計，內外雙色皮革搭上Monogram及鈕釦，方便隨身攜帶，共兩色一組約港幣$4,300元。

而骰子組則是和之前造成轟動的疊疊樂組合有著異曲同工之妙的概念，霓虹色調的半透明骰子，數字以LV Initials標誌和經典的Monogram圖案，外部收納殼則是透明的塑料配上皮革提把，一組五粒骰子，售價約港幣$5,900元。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：防疫在家要幹嘛？Louis Vuitton推出附Monogram皮套印花「撲克牌」、彩色透明「骰子組」！】