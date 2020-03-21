2020手袋｜各大品牌推實用大Tote Bag　Dior「Book Tote」有驚喜

時尚趨勢以迅雷不及掩耳的方式往前走，前幾季大為流行的爸爸復古腰袋的熱度降下不少，取而代之的是容量大又實用的Tote Bag！從LV、Dior、Celine，再到Gucci或由Polo Ralph Lauren新推一系列有著各式材質詮釋的「Bellport」主打袋系列，現在就由儂編為你精選出幾個適合上班族或日常揹帶出門的品牌款式。2020年開始，小腰袋退下，「大型Tote Bag」上！

Louis Vuitton「Onthego Monogram」系列手袋

這款「Onthego」手提袋採用LV最經典的Monogram印花帆布製作，刻意將花紋放大的效果也變得很可愛，設計奪目之餘亦非常實用，打開手袋裡頭的內部空間十分寬敞，根本不怕裝不完，但你如果真的裝了多東西覺得很重，除了手提，品牌也貼心附有可拆式肩帶，讓你輕易上肩，兩手空空、落得輕鬆。

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Gucci「GG Logo Wool Tote」系列手袋

由Gucci推出的這兩款2020早春手提Tote Bag，採用米色和烏木色「GG」Logo羊毛所製成，靈感源自品牌1930年代原始設計，再進而轉換成的現代詮釋，也因為是羊毛的面料，因此在手感上會更輕盈許多。

Dior「Book Tote」系列手袋

在女裝創意總監Maria Grazia Chiuri 的領導下，迪奧根本成了「It Bag」的製造機，近期搶翻天的「Book Tote」托特購物袋，除了基本的Oblique老花款，更會為了每一季不同的服裝秀概念推出相呼應的特別設計，比如這一次全新早春款就是充滿著摩洛哥風情的民俗印花刺繡圖騰，有紅、有綠，感覺光是提著就有出遊度假的感覺〜

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Polo Ralph Lauren「Bellport」系列手袋

相較強調貴族式優雅的Ralph lauren設計風格，品牌旗下另一較為率性、年輕的產品線Polo Ralph Lauren，同樣跟著這股吹起的Tote Bag趨勢，發表了全新「Bellport」系列袋款，靈感來自於Ralph Lauren經典的馬術元素，全系列袋款皆於義大利製作，運用植物鞣法來讓皮革質感變柔軟，除了加本素面牛皮，也添加多種不同顏色及材質如：鱷魚壓紋、暖烘烘的絨毛雙面皮質雙面款式可供愛袋人者選擇。而手袋輪廓也變得更加簡約，在實用性與時尚感間達到巧妙平衡，輕鬆詮釋日常率性格調。

Celine「Cabas」系列手袋

既然講的是2020早春，如此風光明媚的季節，手上提的手袋自然不能看起來太笨重吧！而Celine這次推出的新款手袋系列中，就有特別應季節設計了幾個藤編或條紋帆布款系列，亦不乏大容量的Tote Bag，而且配上可調節的皮革背帶設計，無論手提、肩揹都很適合。

Celine「Triomphe Canvas」系列手袋

剛那是度假用，但如果你是斜槓的青年女性，可能無暇出遊，那麼Celine這款將品牌老花Logo再生的「Triomphe Canvas」系列Tote Bag，其硬挺、俐落的長方袋型設計，同樣可手提也有肩帶，絕對是你出勤談公事的最佳袋款！

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