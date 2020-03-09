男裝｜西裝回歸、大頸巾上位？從2020秋冬時裝週推測5大流行趨勢

現在流行什麼服裝款式、流行什麼樣的穿搭方式，你可能會覺得是不少穿搭KOL和藝人起了很大的作用，其實回推到整個時尚產業，早下個季度半年推出的時裝週，才是真正引響新的季節流行趨勢的關鍵。我們綜觀於一月登場的2020秋冬男裝週，抽絲剝繭以下五大趨勢，想知道2020怎樣才能引領先趨請跟上！ 文：Amber Chiu（GQ Taiwan）

球鞋比例大幅度降低

這幾年運動、街頭、休閒混搭的風潮盛行，不過這可不再是定律了！2020秋冬男裝秀上我們看到球鞋大幅的減少，取而代之的是經過重新設計融合不少新元素的皮鞋、特殊鞋款等等，像是LV在皮鞋上多加上了皮革絆帶、Prada在西褲多做一條線框住鞋子、Loewe在鞋子上加上一條項鍊（這我們等等也會提到）、Gucci甚至直接搬上了女生的瑪莉珍鞋給男生穿！

不過還有另外一個崛起的鞋款：長皮靴，在一片球鞋降低其他鞋款竄出的趨勢裏，長靴超乎想像的多！以往這樣長度的靴子在男鞋世界實在少見，甚至要往前推到還在騎馬靴及軍靴的時代，搭配短褲、長褲塞靴內的造型本季都有品牌搭配，只不過實在懷疑這樣的長靴穿起來不會穿脫不便嗎？

皮革大量推出

秋冬本就是皮革運用的大本營，當然今年也不意外！皮革不只出現在單單傳統皮衣一種形式，還大量運用在上衣、風衣外套、西裝外套、飾品配件上，加上剛剛的皮鞋趨勢，甚至有不少品牌從頭到腳都是皮！看來下一季可不能在輕忽皮革的重要性了！！

西裝回歸！！

這些流行趨勢似乎都是環環相扣，球鞋比例降低某部分意味著運動休閒風的削弱，取而代之興起的就是正裝啦～不過流行走到此，還會滿足於只是正裝的正裝嗎？當然不！於是我們看到本季各大品牌雖不約而同推出一套一套的西裝，LV甚至直接以西裝為系列主題、Prada更是60%以上都是西裝，卻都加入了更多有趣的現代元素，無論是結構上的改變、重組，像是挪用女裝元素、長度及形狀、結合絆帶，或者是材質及顏色手法上的不同，像是內裏縫線故意外露等等，都讓西裝不再單單只是西裝！

除此，緄邊西裝也出現在不少伸展台上，原先緄邊的運用都是在居家服或者小孩的服裝上，運用在被視為男性象徵的西裝，多了一份親切溫柔的感覺，看來今年秋冬可以購入一件！

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男生配戴大量飾品

男生的飾品市場一直都不如女生發達，這也不再是不可打破的了！近幾年男生多了不少飾品配件的選擇，在2020秋冬達到了另一個新高峰，最普通的種類戒指耳環加倍出現，也不是以往粗曠或者簡單的樣式，大量運用珍珠、水鑽、寶石、金、銀，還延伸到了領帶環、胸前吊飾、帽飾，各個都是華麗再華麗，卻還是照樣維持男人該有的帥氣，等這季上市可能大家的荷包都不保了～

大圍巾

大圍巾雖不是一個新奇的單品，但卻幾乎不曾出現在男裝的市場裡，一般來說男生為了圖方便簡潔俐落，喜歡絲巾及細圍巾，勝過看起來有點笨重的大圍巾，本季也算是打破男人的習慣，特別是Fendi那條又長又厚又像奶奶親手織出來的圍巾，實在是挑戰過去大家的穿著習慣。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：球鞋退燒？男生戴珠寶飾品成主流？2020秋冬時裝週備受注目的 5 大流行趨勢】