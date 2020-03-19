男士時尚｜夏天一件白Tee走天涯　3個突出造型穿法：捲袖望落肩寬

男生夏天穿搭能變化的招數真的有限，也因此編輯做了一系列的【夏著指南】來跟大家分享夏天到底怎麼辦。這回我們要來關注的是，夏天陪伴我們頻率最高的「白 T-Shirt」，但是每天白 T 總覺得就是那樣了，還能怎麼辦？記住以下 3 點，可以讓你的白 T 穿起來就是比別人更有型。 文：Lorry Liao（GQ Taiwan）

1.捲袖子讓你看起來更有精神

單穿一件白 T-Shirt 出門還能怎麼辦？雖然百搭，但有時候是否不知怎麼就看起來有點太休閒，休閒到有點像睡衣？下次試試看把 T-Shirt 的袖子捲個兩摺，你會發現看起來更有精神，神采奕奕。而不蠻大家說，還能讓你看起來更壯，露出手臂線條，也能在視覺上增加肩寬，更 Man 何樂而不為？

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2.紮起來總是比放出來更整齊

亞洲男生跟歐美男生體型比起來就是比較嬌小，這也是大家穿 T-Shirt 會遇到的很大問題：衣長。衣長太長很多人會忽略，其實只要紮進褲頭就會一下看起來整齊許多，也真的更有精神，而且可以拉長腿的比例，不管是搭短褲還是長褲都可以紮。（這時候也可以選個厲害的皮帶也可以為整體穿搭增加重點細節！）

3.看膩的主角卻是絕佳的配角

同上所述，真的是因為很容易覺得沒啥好搭，幾乎每天出場的白 T-Shirt 大家都膩了，但其實它是最棒的配角！不管你要外搭背心、繫上領巾或者是綁個襯衫，搭上白 T-Shirt 的出錯率幾乎等於零！利用白 T 變化出的其他可能性是另一個很值得開發的部分，讓它成為你的夏季穿搭最佳夥伴吧！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【夏著指南】嫌白 T 無聊？記住「3 件小事」讓你的白 T 比別人更有型！】