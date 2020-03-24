【男士西裝】西裝講究體面感　剖析四大風格派系：意式強調隨性

西裝是很能展現能男生魅力的服裝之一，一套好的西裝不只能夠讓你的身型看起來更挺拔，也能參發有別於其他服裝的體面感，我們一直倡導男人該穿西裝，西裝可是有許多相當深的奧秘，過去我們介紹過了不同身形、不同領型、不同版型分別的適合什麼樣的人，這次來為大家解析經典西裝的四大風格派系，到底有什麼差別呢？ 文：Amber Chiu（GQ Taiwan）

▼▼▼按圖放大看四種西裝風格，下文有更詳盡解釋！▼▼▼

英式西裝

明顯的肩線、厚實的胸膛、雙排釦都是英式西裝經典的元素，能夠展現男人的硬挺強壯是英式西裝最講究的要點。強調肩線打造寬闊肩膀，收緊腰線讓上身更筆挺，英式西裝最特別的就是講求「Drape」，刻意放寬胸膛上的布料，透過較厚實的襯布，加強胸膛的線條跟剛硬感，傳統西裝還會搭配Flat Fold（一字褶）袋巾，最經典的用色則是象徵高貴的深藍色/海軍藍，像是《皇家特工》中的西裝就是很標準的英式西裝，這樣的西裝其實很適合帶點小腹的或者身材較胖的男士，透過雙排釦來收緊肚肉，增加挺拔度。

意式西裝

意式西裝最早是由英式西裝改良而來，對於生性樂天活潑的意大利人來說，英式西裝實在過於拘謹，加上意大利夏季炎熱、冬季乾燥多雨，改良後將多餘的墊肩、內裡及襯布淘汰，「無結構」西裝就此誕生。拿坡里被視為意式西服起源地，棉麻材質、大膽配色、豐富印花、不成套的搭配等等都是意式西裝的特點，另外「Roll」是意式西裝非常講究的細節，像3-Roll-2在意式西服裡很常見，指的是設計上雖然有三顆釦子，但第一顆是不扣的，讓領片更自然的彎曲，還有一個特別的是意大利人打領帶通常喜歡把細的打得比寬的還要長一點點，更強調隨性自然的感覺，意式西服的褲子會運用更多的打褶，方便活動褲管也會做的稍為寬鬆一些，整體講求輕盈瀟灑而非挺拔。

常春藤式西裝

常春藤（Ivy style）源自1950年代美國的常春藤名校聯盟（Ivy League），當時些貴族名校的學生熱愛這樣的打扮，出社會這樣的穿衣風格延續到職場，進而被視為上流社會的穿衣象徵，後來也傳至日本，許多日式的西裝打扮都能看到常春藤風格的延伸，傳統典型的常春藤風格外套會搭上顯眼的撞色緄邊、金釦、針織毛衣、小圓領牛津襯衫、針織領帶、卡其褲、Penny Loafers等等，都是典型常春藤風格的西裝，後來也延伸出另一種更休閒的Preppy style（現今也越分越模糊了）。說到經典的常春藤風格西裝，你可以參考Brooks Brothers、Ralph Lauren的系列，這種類型的西裝也很適合普遍偏瘦小的亞洲人穿著。

法式西裝

一般來說很少人提到法式西裝，法式西裝借於英式和義式中間，不及英式那麼剛硬，但也不會像義式那麼率性，正確來說法式西裝更注重優雅。在西裝的設計上，法式西裝常常在領型上做文章，少見的魚嘴領或者新穎的變形款更能增添法式的獨一無二感，配色也會比較大膽，連一般難駕馭的白色西裝也都滿常見的，法國人常常捨棄領帶，改用一條絲質或緞面的絲巾取代，再踏上天鵝絨樂福鞋，整體的優雅感跟優越感呼之欲出，是不是很法國人呢？

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：西裝還有分派系！西裝四大風格：一次看懂義式、英式、法式、常春藤西裝差在哪？】