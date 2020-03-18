【男士時尚】修飾肚腩不只靠健身　5個穿搭顯瘦技巧拉長身形比例

放眼望去，有型的穿搭達人幾乎都是又高又瘦又壯，再低頭看看自己身材……的確不如人，不過千萬別灰心！雖說減肥健身才是一勞永逸地辦法，但我們還是需要靠打扮來讓自己看起來更好，即使來不及減肥也要學會這幾個穿搭技巧，用穿搭補足身材的缺點！ 文：Amber Chiu／GQ Taiwan

▼「顯瘦」就是其中最重要的關鍵，以下幾點提供給大家參考▼

請不要再穿oversize

寬寬鬆鬆對於胖子來說有舒服我知道，不過因為肉多穿上oversize的衣服反而會讓你比巨大更巨大，反而是不寬不緊剛剛好的那種合身會看起來更挺拔，所以無論是T恤、襯衫或是褲子，下次挑選時請選合身的款式吧！

比起oversize的服裝合身的款式更修身（GQ Taiwan授權使用）

*合身不是緊身！！也不要買太緊或太小的款式啊

多層次的重要性

胖子肉多難免怕熱，無論春夏秋冬通常都穿不住太多衣服，不過若是可以加件外套、襯衫、背心等等，除了在造型上做出層次感，層層的分隔也避免同一個顏色一大片，減少整體面積視覺上更顯瘦！

視覺上更修飾身形（GQ Taiwan授權使用）

*因此，有些人會覺得黑色顯瘦就全身黑色，但全身同一色系再加上有點體積，反而會讓人覺得有一大團東西一起過來。下次可以試試看點綴一些不同的顏色，由內到外由淺到深（例如T恤外搭襯衫，淺色T恤和深色襯衫）等等，也盡量避免穿一整面太細碎的圖案（像是小碎花），也同樣會給人一大團的感覺。

雙排釦西裝

綜合前面幾點，胖胖的男生穿西裝時很適合挑選多層次的三件式西裝，以及可以封住肚子的雙排釦西裝，購買前可以先從這兩種款式下手！

雙排扣有效的勒緊肚子，藏肚指數100%（GQ Taiwan授權使用）

+ 2

露出最細的地方

穿搭當然是遮住缺點展現優點阿～所以遮肉的同時也要適時的露出身體最細的部位，就是脖子、手腕和腳踝。當你全身衣服被包住的同時，試著反摺褲管、袖口，視覺上更加分的小技巧。

脖子、腳踝、手腕記得要露出來（GQ Taiwan授權使用）

不是一定要紮褲子既皮帶

胖的人基本上都有肚子，有些胖子（特別是中年胖子）很喜歡將衣服紮進去繫上皮帶。我們先撇開工作非不得已的商務需求，繫上皮帶等於將你的肚子圈起來更明顯，建議選擇稍微蓋住褲頭的短上衣，以不露出褲頭為原則，更能修飾身形。

肚子大紮褲子反而更顯肚，稍微蓋住褲頭更俐落（GQ Taiwan授權使用）

NG單品：橫條紋&大圖案T恤

胖的人真的不要輕易嘗試這兩種！！橫條紋容易給人向外擴張的效果，大圖案T恤容易藉由你肚子讓圖案便，視覺上都不好看。若是想要有點花樣，建議還是以顏色和層次來增加活潑度，會更修飾身形。

照著以上這些小撇步，誰說有型好看的只能是天生模特兒身材的人？胖子也能找到屬於自己的穿著一片天！

延伸閱讀：

【GQ Guide】夏季「短褲指南」，這個夏天你只需要這「4 款」就足夠！

【GQ Guide】這 8 個穿西裝絕不能 NG 的細節，你注意到了嗎？​

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【Style Guide 】我胖也很有型！「8個」胖子的穿搭技巧】