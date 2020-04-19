【Lacoste】東京店限定版玩轉Logo　為經典鱷魚設計送上第一次…

法國老字號Lacoste服裝上的鱷魚繡章Logo設計，早已深入民心。 不過，經典還經典，有時也需搞搞新意思來引起話題，今次日本東京店限定又有甚麼新花樣？

Lacoste經典鱷魚Logo（Wikipedia）

Polo Ralph Lauren、Brooks Brothers、Lacoste等品牌，其心口上的繡章Logo是品牌重要象徵，不論是Polo Ralph Lauren的馬球人、Brooks Brothers的羊，以及Lacoste的鱷魚，都成為普羅大眾認Logo多於認名的代表。

Lacoste日本限定La TOKYO Capsule系列（Fashionsnap）

今次Lacoste日本限定La TOKYO Capsule系列，最特別之處就是為鱷魚Logo進行二次創作，先將尺碼放大1.5倍，然後在鱷魚身上加上「TOKYO」字樣，這是Lacoste第一次將城市名稱加在Logo中，這設計低調得來又能切合主題，而是次系列分別有Polo Shirt和T-Shirt，並有黑、白、藍三種配色。

在Logo上加上城市名稱，是Lacoste第一次。（Fashionsnap）

按圖看更多La TOKYO Capsule系列：

+ 5 + 4 + 3

La TOKYO Capsule系列玩轉Logo確實有趣，但這當然不是品牌第一次二創鱷魚設計。

於1933年由網球運動員René Lacoste和André Gillier創立的Lacoste，之所以用上鱷魚為其Logo，因為「鱷魚」就是René Lacoste在網球場上死咬不放的打波風格而得到的綽號。

品牌創辦人René Lacoste（Wikipedia）

經歷了八十多年發展，Lacoste這鱷魚Logo仍然維持原有老模樣，不過設計有時都講求新鮮感，所以歷年也有不少微調帶來新意，曾試過將尺碼變Oversized，又曾嘗過改成Tone On Tone，不變的始終是鱷魚外貌。鱷魚變化例子：

近年，再有新突破，2013年Lacoste 80周年時找來平面設計大師Peter Saville合作，以塗鴉、點與線等不同風格變奏出不同設計，外型未必是鱷魚實體，卻令人一望而知是Lacoste出品，創意無限；2018年，Lacoste 再來新突破，Logo換上地球上10種最瀕危的珍稀動物，以喚醒世人的關注，這是品牌第一次，也是至今唯一一次換走鱷魚。

最後看看Lacoste鱷魚變身史：