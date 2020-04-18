【新冠肺炎】VOGUE、GQ雜誌講疫情　社交距離、口罩帶出封面美學

新冠肺炎COVID-19疫情在歐美仍然嚴重，除了各國政府實施不同政策，希望能控制疫情。 而歐美各大文化、時尚媒體，有不少放下一貫雜誌風格，以不一樣的封面設計來表態，早前意大利版《VOGUE》「開天窗」的全白設計引起話題，其他破格設計陸續有來。

全白封面的意大利版《VOGUE》（VOGUE）

意大利版《VOGUE》迎來雜誌歷史上第一個全白設計封面，沒有名牌、沒有名模，只有最純粹的白色。這白色並非代表蒼白無助，反之顯示「一張等待書寫的白紙，全新標題、故事即將開始。」【新冠肺炎】VOGUE意大利版全白封面 沒有名牌、名模只有希望當然，除意大利版《VOGUE》外，歐美其他時尚、文化媒體紛紛放下原有路線，換上跟新冠肺炎息息相關的設計，以表對疫情的關注，像男士雜誌《GQ》的葡萄牙版，封面不是俊男靚衫，而是迎來搶眼的鮮黃色和歡欣的哈哈笑（Smiley Face），表面看來充滿Party氣氛，但仔細看看，大題「Everything's Gonna Be Alright」下有一副題「F * ck off Covid-19」，呼籲大家以積極心態對抗疫情。

《GQ》葡萄牙版送上哈哈笑封面（GQ）

面對這個全球大流行疫情，「隔離」、「社交距離」、「口罩」、「醫護致敬」等成為熱門關鍵詞，連繫上雜誌封面設計，成為活在當下最貼身的主題。