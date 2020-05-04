【Nike】櫻花粉仙氣Air Jordan被瘋搶　10款斷貨潮波鞋呢度買到！

櫻花粉色既夢幻又浪漫，實在令人難以抗拒。這對Nike Air Jordan 6 Retro NRG以超級粉嫩的配色充滿仙氣，完全擊破少女心，難怪被瘋搶至斷市，女生們甚至捱貴炒價都要買。

Nike Air Jordan的鞋款一直非常熱賣，成為潮流象徵，總之穿上Jordan就是潮！當中不少款式都深得大眾喜愛，繼而被搶購炒價。這雙Air Jordan 6 Retro NRG以櫻花粉色吸睛，聯乘國際模特及造型師Aleali May設計鞋款，鞋面採用粉色優質皮革，搭配紅色點綴，散發淡雅氣質，同時不失時尚的型格帥氣感，為穿搭加分不少。

Air Jordan 6 Retro NRG由國際模特及造型師Aleali May設計。（Ｎike）

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對於一些追求時尚的潮人而言，潮牌波鞋簡直就是生命，缺一不可！購買鞋款後不會「落地」，只為了收藏。甚至不惜捱貴，在炒價情況下購買，為求一過「鞋癮」。一些熱門鞋款被瘋搶至斷貨，不知有沒有你的心水呢？

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/04）

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