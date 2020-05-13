【手袋時尚】各大名牌復古Logo印花袋　Fendi FF標誌經典不欠型格

過去對於Logo印花有不同的時尚見解的人，在今年可以準備入手一款再用10年也不退潮的好看老花袋！不分年齡、而且不侷限風格，可以從這六大品牌推出的老花袋款中挑選經典！

CELINE Triomphe凱旋門經典印花

TRIOMPHE CANVAS凱旋門印花系列根植品牌優雅知性的底蘊，重現70年代的經典風華，流露出復古懷舊的風雅。承襲品牌高級皮具工藝，凱旋門印花以嶄新的陰影漸層變化，締造出立體浮雕的效果，運用不同色系的頂級植鞣皮革，飾以馬鞍針步皮革縫法加強耐用度，這個經典印花推出了Tote Bag、馬鞍袋、水桶袋等，絕對是CELINE迷值得入手的系列。

迎接清爽的春夏來臨，CELINE特別推出TRIOMPHE CANVAS凱旋門夏日限定經典印花系列，將袋款提把與滾邊染上清新的翡翠綠與純白色，為夏日注入沁涼的氣息，將傳奇經典重新玩味。

DIOR Oblique緹花帆布

這款專屬於Dior的老花，源自Marc Bohan於上世紀七十年代設計的Oblique帆布，不過真正讓這款老花在Dior起死回生的人，創意總監Maria Grazia Chiuri功不可沒。當時Marc Bohan設計的Oblique帆布，經過她的設計，把Oblique帆布運用在各式各樣的經典袋款諸如馬鞍袋、30 montaigne等等，而男裝方面則由男裝創意總監Kim Jones打理，也透過Oblique帆布創造出讓人驚艷的單品。

而這幾季最讓人驚艷的莫過於實用且經典的復古風Tote bag Book Tote。Maria Grazia Chiuri將Oblique帆布變化出造型堅挺的方形袋身，貫徹復古七十年代的風格，厚身具重量的Oblique帆布由九千七百多根紗線織成。單是這些工序就須花上一整天時間才完成，紮實且牢固的特性，讓這款袋的實用程度直逼萬用袋款。

+ 5 + 4 + 3

FENDI FF Logo

FENDI的FF標誌是「Fun Fur」的縮寫，由Karl Lagerfeld於1965年設計，自此成為獨具一格的Fun Fur系列主角，將品牌的經典奢華魅力，與青春型格的街頭風格結合，尤其是經典的煙草棕最能展現出FENDI的風格，也變成了識別度極高的系列，當成傳家寶完全可以！不用擔心退流行的問題。

之後在火紅的Mon Tresor水桶袋上，FENDI更將FF Logo發揮玩心，改成浮雕款式，小巧的外型讓這款袋也成為了時尚人士的新歡，在時尚街拍都可看見，小巧可愛的設計為都會女性必備袋款！

GUCCI

2020早春推出全新袋款-1955 Horsebit系列後，火紅了時尚圈一波，其中搭配經典雙G圖騰帆布搭配皮革滾邊的款式大受好評，

+ 2

Louis Vuitton Monogram

LV老花堪稱精品品牌中識別度最高的字母組合，也可以說是社會新鮮人最想擁有的老花精品袋首選。「老花」圖案背後歷史要從1854年說起，Louis Vuitton在巴黎的卡普西納街4號（4 Rue Neuve des Capucines）建立起了自己的行李箱袋生意。 隨著火車和汽車旅行成為人們生活的一部分，Louis Vuitton的業務開始增長。 當時名人都使用Vuitton的行李箱，這不僅是身份的象徵，而且還是非常實用的產品。1896年，Louis Vuitton為了能讓人們分辨出哪個箱子才是正品，也為了讓那些不要臉的模仿者們難以模仿，路易威登的兒子喬治威登在1896年創造出了聞名於世的 Monogram 花紋，也是品牌首次出現了LV字母組合的老花圖案。

隨著1960年代和1970年代時裝產業崛起，Louis Vuitton的手袋順勢成長，從Speedy袋款現到水桶袋都是不敗的經典款式，LV錢包也成為了現代人垂涎的單品之一。現在的創意總監Nicolas Ghesquière在Louis Vuitton的首個系列關鍵單品是新款的Petite Malle手袋，以其標誌性的旅行箱為原型。 2015年春夏那一季，這款手袋是從紐約到巴黎，時尚人士的不二選擇，也再度奠定Louis Vuitton Monogram不敗的時髦地位。

+ 5 + 4 + 3

Saint Laurent Monogram All Over

Monogram Saint Laurent全部以聖羅蘭logo壓印覆蓋，因此得名，像是隱密簽名和不張揚的工藝品，Saint Laurent開發了一種獨特的麂皮絨皮革，壓印滿版聖羅蘭YSL標誌。以精緻的工藝手法完成，創造了一種具有這種微復古感的較一般更耐用麂皮皮革，通過金屬雕刻盤以熱壓轉印至皮革表面的古老工藝技術，創造了精細的壓紋。然後，皮革特別經過一道洗滌程序使其擁有稍微懷舊的色調。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：老花包也是經典中的經典！六大精品復古Logo包今年再度人氣翻紅，讓人手癢想購入】